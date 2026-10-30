Gobierno De la Espriella quiere aumentar la tarifa por ganancia ocasional de loterías y apuestas

La ley de rescate del gobierno De la Espriella pretende aumentar la tarifa del impuesto sobre las ganancias ocasionales en algunos casos específicos.
De acuerdo con el documento, las ganancias ocasionales reciben un tratamiento tributario diferenciado frente a las rentas ordinarias, con tarifas específicas según su origen.
El gobierno De la Espriella recuerda que, para las personas naturales residentes, la tarifa general aplicable a estas rentas es del 15 %, mientras que los ingresos provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares están sujetos a una tarifa del 20 %.
“La información agregada de la DIAN para 2023 muestra, además, una marcada concentración de las ganancias ocasionales en los hogares de mayores ingresos: aproximadamente el 86,4 % corresponde a los dos deciles superiores. Esta distribución resulta relevante para evaluar el tratamiento tributario de estos ingresos, particularmente cuando se trata de rentas extraordinarias que presentan una elevada capacidad contributiva”, dice el proyecto de ley.
Así subiría la tarifa del impuesto a las ganancias ocasionales con la ley de rescate del gobierno De la Espriella
La propuesta del gobierno De la Espriella es aumentar del 20 % al 30 % la tarifa del impuesto aplicable a las ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares.
“La medida busca fortalecer la progresividad del sistema y adecuar la carga tributaria de estos ingresos a su concentración en los segmentos de mayores ingresos, sin modificar el tratamiento aplicable a las demás ganancias ocasionales”, agrega el proyecto de ley.
“Adicionalmente, considerando que estos ingresos se obtienen por azar por parte de los contribuyentes, incrementar esta tarifa de ganancias ocasionales no genera distorsiones económicas significativas, ya que tiene una baja incidencia en el comportamiento de los contribuyentes que causan la generación de este ingreso”, complementa el proyecto de ley.
Asimismo, dice el Gobierno que, dado que los juegos de suerte y azar están regulados en el país y el Estado ejerce un monopolio rentístico sobre esta actividad, el riesgo de una mayor evasión y elusión derivadas del incremento de la tarifa es moderado, pues existen mecanismos de control para contrarrestarlas.
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“De acuerdo con las estimaciones de la DIAN, este aumento en la tarifa del impuesto a las ganancias ocasionales generaría un recaudo adicional de $198.000 millones en 2028”, concluye el apartado.