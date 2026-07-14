Gobierno entrante acuerda con el FMI una ruta de asistencia técnica para revisar las finanzas públicas

El Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron una ruta de asistencia técnica para revisar las finanzas públicas de Colombia, fortalecer el diagnóstico fiscal y respaldar la toma de decisiones con base en evidencia, transparencia y rigor técnico.
El anuncio se produjo en el marco de la agenda internacional que adelanta en Estados Unidos el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien lideró una reunión de alto nivel con directivos del organismo multilateral como parte de los preparativos del nuevo Gobierno para avanzar en la estabilidad económica, recuperar la confianza y ordenar las finanzas públicas del país.
A través de su cuenta de X, Restrepo aseguró que el encuentro representó «un paso importante para recuperar la confianza en Colombia». El vicepresidente electo informó que sostuvo una reunión con el subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, y conversó con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva.
Según explicó, ambas partes acordaron iniciar una agenda de trabajo enfocada en el fortalecimiento del diagnóstico de las finanzas públicas, la recuperación de la estabilidad macroeconómica y el restablecimiento de la confianza de inversionistas, mercados y ciudadanos.
«El Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella tiene una convicción clara: no se puede construir el futuro sobre la incertidumbre. Por eso, trabajaremos de la mano del FMI para fortalecer el diagnóstico de las finanzas públicas, recuperar la estabilidad macroeconómica y devolverle a Colombia la confianza de los inversionistas, los mercados y los ciudadanos», señaló Restrepo.
El vicepresidente electo agregó que este será uno de los pilares del programa denominado La Patria Milagro, con el propósito de adoptar decisiones responsables y sentar las bases para el crecimiento económico del país. Asimismo, agradeció la disposición del FMI para acompañar este proceso.
En medio de su gira internacional, Restrepo también confirmó que Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, visitará Barranquilla para reunirse con el presidente electo, Abelardo de la Espriella.
El vicepresidente electo aseguró además que durante los encuentros sostenidos en el Fondo Monetario Internacional hubo preocupación por la situación fiscal que atraviesa Colombia.