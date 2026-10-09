Gobierno firma nueve contratos de ronda minera para proyectos de oro, cobro, polimetálicos y fosfatos

En la sede de la Agencia Nacional de Minería (ANM) se firmaron nueve contratos de la ronda minera que adelantó la entidad. De estos, ocho corresponden a cobre, polimetálicos, oro y minerales asociados, mientras que uno es para fosfatos.
La ANM manifestó que, con estos contratos, se completarán 14 bloques adjudicados en 2026, que suman más de 20.800 hectáreas en Colombia.
Los campos para cobre, minerales polimetálicos, oro y minerales asociados se encuentran en Antioquia, Cesar, La Guajira y Tolima, mientras que el de fosfatos está en el Huila.
Amar Zuluaga, director del Servicio Geológico Colombiano, afirmó que el conocimiento de la geología en Colombia “no se utiliza para prohibir, sino para tomar decisiones”. Agregó que el sector es clave para avanzar en la transición energética.
Entre los contratos de la ronda minera están el bloque de fosfatos en Yaguará, Huila, con una extensión de 386 hectáreas. El beneficiario es la empresa Fosfatos del Huila S. A.
Representantes de la compañía mencionaron que se firmarán 19 contratos de concesión minera y se suscribirán ocho minutas para títulos mineros, junto con contratos de formalización minera.
Otro correspondió a los bloques 17 y 18 que fueron adjudicados a Mineros Aluvial S.A.S. y están ubicados en el municipio de Santa Fé de Antioquia. El bloque 17 tiene un área aproximada de 1.733 hectáreas, mientras que el bloque 18 cuenta con cerca de 891 hectáreas.
Para la ANM, Antioquia es uno de los territorios mineros más relevantes del país, con un importante potencial para la explotación de oro y otros minerales estratégicos.
El bloque 39 fue adjudicado a Libero Cobre Ltd. y está ubicado en Chaparral, Tolima, un departamento con potencial para la explotación de cobre, oro, minerales polimetálicos y otros minerales asociados. Según la entidad, Chaparral se perfila como un municipio con potencial para el aprovechamiento de estos recursos minerales.
Adicionalmente, los bloques 23 y 42 fueron adjudicados a Zijin. Ambos están ubicados en Buriticá, Antioquia. El bloque 23 cuenta con una extensión de 927 hectáreas, mientras que el bloque 42 tiene aproximadamente 628 hectáreas.
A la vez, Carbones San Cayetano recibió la adjudicación de un bloque de 891 hectáreas, ubicado en los municipios de Urumita y La Jagua del Pilar, en La Guajira. Los bloques 2 y 3 fueron adjudicados a OP Gold Capital y están ubicados en los municipios de San Diego y La Paz, en el Cesar. En conjunto, abarcan un área de 6.046 hectáreas.
Con estas adjudicaciones, la compañía suma cuatro contratos. Según la ANM, esto refleja la confianza de la entidad en la organización.
El siguiente contrato correspondió a un área reservada ubicada en el municipio de Cota, Boyacá, para la explotación de recebo, grava y arena. Los beneficiarios del título minero son José Domingo Salamanca, Gonzalo Villamil y Edgar Villamil. Se reportan 26 beneficiarios directos y más de 70 indirectos.
La ANM también adjudicó y modificó otros títulos mineros. En ellos hubo negociaciones relacionadas con oro, cobre, arena, entre otros. La ronda no se limitó a los departamentos mencionados anteriormente (Antioquia, Cesar, La Guajira, Tolima, Huila), sino que también se abarcaron zonas en Cundinamarca, Santander, Chocó, Caldas y Risaralda. En total, durante la jornada se firmaron 44 títulos mineros, entre adjudicaciones a empresas y a personas naturales.
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