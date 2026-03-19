Gobierno lanza guía para impulsar incentivos a la construcción sostenible en Colombia

El Gobierno de Gustavo Petro, a través del Ministerio de Vivienda, presentó una guía técnica que busca orientar la formulación e implementación de incentivos a la construcción sostenible en el país.
El documento compila el marco normativo vigente, describe ocho tipologías de incentivos y reúne casos prácticos para facilitar su aplicación en proyectos edificatorios.
“Esta guía proporciona orientaciones claras para que entidades públicas, desarrolladores y actores del sector promuevan proyectos más eficientes en el uso del agua y la energía”, explicó la ministra Helga Rivas Ardila.
Beneficios tributarios y marco normativo
La guía consolida las principales normas que respaldan la construcción sostenible en Colombia, entre ellas la Ley 1715 de 2014, que permite deducir hasta el 50 % de inversiones en eficiencia energética, y la Ley 2099 de 2021, que actualiza el marco para energías limpias.
También incluye la Resolución 0194 de 2025, que fija metas de ahorro entre el 10 % y el 45 %, y la Resolución UPME 135 de 2025, que establece requisitos para acceder a beneficios como exclusión de IVA, exención arancelaria y depreciación acelerada.
Entre los incentivos destacan:
- Exclusión del IVA del 19 %
- Depreciación acelerada de activos hasta del 33,3 % anual
- Exención de aranceles para equipos vinculados a energías limpias
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Financiamiento y banca verde
El documento también incorpora herramientas financieras que han ganado relevancia en el sector. Se destacan las líneas del Fondo Nacional del Ahorro, con tasas desde 6,5 % para crédito constructor, condicionadas a certificaciones sostenibles.
Asimismo, Findeter ofrece programas como Reactiva Verde y líneas de financiamiento alineadas con criterios de taxonomía verde.
A nivel internacional, la guía resalta instrumentos como bonos verdes y esquemas de crowdfunding inmobiliario sostenible, que podrían replicarse en el país.
En el ámbito territorial, ciudades como Bogotá ya aplican incentivos administrativos, como la reducción de trámites ambientales a un máximo de 45 días hábiles y la exoneración de cobros por evaluación para proyectos sostenibles.
También se incluyen programas de capacitación gratuita y mecanismos como pólizas sostenibles, que permiten descuentos de hasta el 10 % en seguros de cumplimiento.
El Gobierno hizo un llamado a constructores, entidades territoriales, gremios y sector financiero a aprovechar este marco de incentivos para posicionar a Colombia como referente regional en construcción sostenible.