Colombianos en el exterior se convierten en uno de los principales compradores de vivienda nueva en el país

El dinero que millones de colombianos envían desde el exterior ya no solo sostiene a sus familias: está impulsando uno de los sectores más importantes de la economía nacional.
Por primera vez en la historia, las remesas enviadas por los colombianos en el exterior alcanzaron US$2.121 millones entre enero y febrero de 2026, superando en ese periodo las exportaciones de petróleo, café y carbón, y una porción cada vez mayor de esos recursos se está destinando a la compra de vivienda en Colombia.
Y es que de acuerdo con Camacol, el 12,1 % de las ventas de vivienda nueva en el país corresponde a compradores no residentes, participación que creció un 41 % en 2025.
En Conaltura, este segmento ya representa el 14 % de las ventas, con compradores ubicados principalmente en Madrid, Barcelona, Aruba, Nueva York, Miami, California y Boston.
Detrás de esta tendencia está el crecimiento sostenido de las remesas, que continúan marcando cifras históricas. Solo en marzo de 2026 los colombianos en el exterior enviaron US$1.225 millones, para un acumulado de US$3.347 millones durante el primer trimestre del año.
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Perfil de los compradores y motivaciones
Contrario a la percepción de que estos compradores corresponden únicamente a perfiles de altos ingresos, la realidad muestra una composición mucho más diversa.
En Conaltura, buena parte de las inversiones proviene de trabajadores de la construcción, empleados de hotelería, meseros, personal de aseo y cuidadores de adultos mayores o niños que logran adquirir principalmente viviendas VIS o proyectos con valores entre $300 millones y $500 millones.
“Ya no existe un único perfil de comprador. Hay personas que desde California o Miami invierten en proyectos de mayor valor, así como también trabajadores en España que ahorran para comprar un apartamento para su familia o para su propio regreso. Lo que todos comparten es el deseo de mantener un vínculo real con Colombia a través de una propiedad”, afirmó Daniel Gaviria Garcés, gerente de Conaltura.
La constructora ha identificado tres grandes motivaciones detrás de estas decisiones de compra: preparar un eventual regreso al país durante la jubilación, brindar estabilidad y patrimonio a padres de familia y aprovechar el diferencial cambiario para invertir en un activo que se valoriza o genera ingresos por arrendamiento.
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Un proceso que se puede realizar completamente desde el exterior
El crecimiento de este segmento ha impulsado la digitalización de la compra de vivienda. Sin embargo, desde el sector recomiendan verificar que la constructora tenga trayectoria, que los pagos se realicen a través de una fiducia y que ofrezca acompañamiento durante todo el proceso.
En el caso de Conaltura, la compañía confirma que puede realizarse incluso sin que el cliente tenga que viajar a Colombia. El proceso incluye asesoría virtual personalizada para elegir el proyecto de acuerdo con el presupuesto y la ciudad de interés, definición del esquema de compra, estructuración del plan de pagos según capacidad financiera y acompañamiento integral en la gestión del crédito hipotecario para colombianos residentes en el exterior.
“La mayor barrera para invertir desde otro país no suele ser económica, sino burocrática, por eso nos hemos propuesto eliminar esa distancia y acompañar al comprador durante todo el proceso, para que pueda cumplir su sueño de tener vivienda en Colombia sin importar dónde se encuentre”, concluyó Daniel Gaviria.