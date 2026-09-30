Gobierno nombra a Fernando León Losada como nuevo presidente de la Industria Aeronáutica Colombiana

El Gobierno Nacional nombró a Fernando León Losada Montoya como nuevo presidente de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC), entidad vinculada al sector Defensa.
El nombramiento quedó establecido mediante Decreto 1458 de 2026. Fernando León Losada Montoya es mayor general retirado de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y cuenta con una trayectoria vinculada al sector aeronáutico, la seguridad y la defensa.
Es administrador aeronáutico del Instituto Militar Aeronáutico y cuenta con una especialización en Comando y Estado Mayor y una maestría en Seguridad y Defensa Nacional, ambas de la Escuela Superior de Guerra.
También realizó estudios en el Air War College de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, así como formación en instrucción académica de vuelo, estudios estratégicos para oficiales superiores iberoamericanos, cooperación en seguridad y programas de alta dirección empresarial.
Su carrera en la Fuerza Aérea comenzó en 1985 y durante su trayectoria ocupó diferentes cargos de mando y dirección. Entre ellos se encuentran la dirección de la Escuela de Helicópteros de la Fuerza Pública, el segundo comando y comando del Comando Aéreo de Combate No. 4, así como responsabilidades en educación aeronáutica y en la Escuela Superior de Guerra.
También se desempeñó como Inspector General de la Fuerza Aérea Colombiana y alcanzó el grado de mayor general.
Su experiencia está además relacionada directamente con la aviación. Durante su carrera acumuló miles de horas de vuelo y estuvo vinculado como piloto a diferentes aeronaves de la Fuerza Pública.
Losada Montoya ya había tenido participación en la estructura directiva de la CIAC. En 2021, cuando se desempeñaba como mayor general e Inspector General de la Fuerza Aérea, figuró como presidente de la Junta Directiva de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana.
Con su llegada a la presidencia, Losada Montoya vuelve a la estructura de una entidad con la que ya tuvo relación directiva y que hace parte del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa (GSED).