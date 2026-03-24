A través del Ministerio de Educación, el gobierno Petro abrió convocatoria para construir una importante universidad pública en Colombia, proyecto que beneficiará a miles de ciudadanos.
El mecanismo liderado por el ejecutivo para esta iniciativa es el de apertura de convocatoria pública con miras a contratar la elaboración de estudios, diseños y la construcción de la primera fase de la sede de la Universidad del Cauca en otra región del país.
De esta manera, el gobierno Petro abrió convocatoria para construir una importante universidad pública en Guapi, con una inversión que asciende a $27.915 millones.
“El proceso, identificado como PAF-MENIES-O-015-2026, es liderado por el Ministerio de Educación Nacional y ejecutado a través de Findeter, como parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer la infraestructura educativa en regiones históricamente excluidas”, dice la entidad.
Detalles del porqué el gobierno Petro abrió convocatoria para construir una importante universidad pública
Según el Ministerio, la nueva sede permitirá ampliar el acceso a la educación superior en el Pacífico caucano, clave en el cierre de brechas económicas, dijo el Gobierno, para los habitantes de la zona.
Así mismo, el proyecto busca seguir acercando oportunidades de formación a jóvenes que hoy enfrentan barreras geográficas y económicas para ingresar a la universidad.
“Con esta convocatoria, el Gobierno nacional avanza en su compromiso de llevar educación superior a los territorios con mayor rezago, promoviendo condiciones de equidad y desarrollo regional”, dijo el ministerio de Educación.
Adicionalmente, el gobierno Petro abrió convocatoria para construir una importante universidad pública sumándose a las acciones “que buscan cerrar brechas históricas en el acceso a la educación, consolidando la presencia institucional en zonas apartadas”.
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Así mismo, el proyecto de infraestructura busca seguir garantizando que más jóvenes puedan “construir su proyecto de vida desde sus propios territorios”.