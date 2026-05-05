El Ministerio de Trabajo viene dando a conocer una serie de documentos muy importantes mediante los cuales se busca regular cambios laborales determinantes. En ese sentido, el gobierno Petro expidió un decreto clave para que empresas paguen $2 millones, al mes, a miles de trabajadores.
Según la directriz, los beneficiarios de la medida serán trabajadores que, en Colombia, se encuentran formalmente vinculados con una empresa.
Dentro de los requisitos, el gobierno Petro expidió un decreto clave para que empresas paguen $2 millones a empleados que cuentan con un contrato directo, que implica subordinación y cumplimiento de horarios y tareas.
Puntualmente, explica el decreto, se formaliza el pago de los estudiantes que están llevando a cabo sus prácticas profesionales, a quienes se les reconocerá el derecho salarial, incluyendo aquellos que hacen parte del SENA.
Ordena el decreto que los practicantes de nivel profesional deben recibir un apoyo de sostenimiento mensual equivalente a un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, lo que son $2 millones.
Detalles del porqué el gobierno Petro expidió un decreto clave para que empresas paguen $2 millones
Agrega que para el caso de los técnicos, y tecnólogos, deben recibir estos empleados un apoyo del 100 % del salario mínimo mensual si la tasa de desempleo nacional es menor al 10 %.
“En caso de que el desempleo sea superior al 10 %, el apoyo no podrá ser inferior al 75 % del salario mínimo mensual legal vigente”, agrega el documento.
Adicionalmente, el gobierno Petro expidió un decreto clave para que empresas paguen $2 millones en el que expresa que las empresas están obligadas a afiliar a los practicantes, y aprendices, al Sistema General de Riesgos Laborales (ARL).
Al tiempo que se deja en claro que el empleador debe cubrir la totalidad de los aportes a salud (EPS), sin que estos se descuenten del apoyo de sostenimiento del estudiante.
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Finalmente, la jornada de práctica para estos trabajadores no podrá exceder las 42 horas semanales (en línea con la reducción gradual de la jornada laboral en Colombia), al tiempo que se debe permitir al estudiante cumplir compromisos académicos.