Mediante un reciente decreto, el gobierno Petro emitió un documento que obliga a empresas a hacer cambios en contratos de miles de trabajadores, modificaciones que deben hacerse de inmediato.
Según se lee en el documento, que nace de lo avalado por el Congreso en la Reforma laboral, es necesario hacer claridad sobre algunos tipos de vinculación.
Adicionalmente, el gobierno Petro emitió un documento que obliga a empresas a hacer cambios en contratos sobre la base de que deben diferenciarse los contratos de aprendizaje y los contratos para las prácticas profesionales.
Las modificaciones son necesarias en la medida en que entender el tipo de contrato reconoce, entre otros, derechos salariales o jornadas máximas de trabajo.
De esta manera, el decreto establece una separación clara entre la vinculación formativa (prácticas académicas obligatorias para graduarse) y el contrato de aprendizaje (enfocado en la formación técnica y tecnológica con componentes laborales específicos).
Gobierno Petro emitió un documento que obliga a empresas a hacer cambios en contratos: Se especifican pagos salariales
- Para estudiantes universitarios, el apoyo debe ser de al menos 1 SMMLV
- Para formación técnica o tecnológica en modalidad dual, el monto varía entre el 75 % y el 100 % del SMMLV, dependiendo de la fase de formación
El documento añade que es obligatorio que la entidad donde se realiza la práctica afilie al estudiante al Sistema de Riesgos Laborales (ARL), por lo que pago de esta cobertura debe ser asumido en su totalidad por la empresa o entidad receptora.
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Finalmente, el gobierno Petro emitió un documento que obliga a empresas a hacer cambios en contratos teniendo en cuenta que las prácticas no pueden exceder la duración del programa académico y la jornada debe permitir que el estudiante cumpla con sus compromisos académicos.