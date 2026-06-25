Gobierno Petro alista decreto que fortalecería inversiones en puertos de Colombia

El Gobierno Nacional dio un nuevo paso importante para fortalecer la infraestructura portuaria del país con la publicación, para comentarios, de un proyecto de decreto que establece condiciones para la ejecución de inversiones en terminales portuarias cuyas concesiones están próximas a vencer.
El anuncio fue realizado por la viceministra de Infraestructura, Liliana María Ospina, durante el V Foro Nacional de Infraestructura Marítima y Fluvial e Intermodalismo, organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Seccional Norte. El encuentro reunió a representantes del sector público, empresarios y especialistas en logística y transporte.
La iniciativa busca evitar que proyectos de modernización, mantenimiento y ampliación de la infraestructura portuaria se vean afectados por la incertidumbre jurídica que suele generarse cuando una concesión se acerca a su fecha de terminación. Con esta propuesta, el Gobierno pretende ofrecer mayor estabilidad a los operadores para que continúen desarrollando obras estratégicas orientadas a preservar la competitividad de los puertos colombianos.
Desde la CCI señalaron que la publicación del borrador representa un avance para el sector, ya que abre un espacio formal de participación en el que empresas, gremios y demás actores vinculados a la actividad portuaria podrán presentar observaciones y aportes antes de la expedición de la versión definitiva del decreto.
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El gremio informó que en las próximas semanas adelantará una revisión detallada del documento junto con sus afiliados y representantes de la industria portuaria, con el fin de identificar posibles ajustes, aclaraciones y precisiones que contribuyan al fortalecimiento del marco regulatorio.
“La publicación de este borrador demuestra que el diálogo técnico entre los sectores público y privado genera resultados. Valoramos la disposición del Ministerio de Transporte y, en particular, del Viceministerio de Infraestructura para construir esta propuesta de manera conjunta”, afirmó María Consuelo Araújo, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
La dirigente gremial agregó que el siguiente paso será analizar en profundidad el contenido del proyecto y consolidar propuestas que permitan perfeccionar la normativa. Según indicó, la expectativa es que el decreto definitivo establezca condiciones que faciliten la continuidad de las inversiones y contribuyan a fortalecer la competitividad de los puertos colombianos, un componente fundamental para el comercio exterior, la logística y el desarrollo económico del país.