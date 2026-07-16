Metro de Medellín suspendió gran parte de operación de la Línea A: Activó plan de movilidad para los afectados

El Metro de Medellín informó en la mañana de este jueves 16 de julio de 2026 que la Línea A opera de manera parcial debido a un inconveniente técnico relacionado con la catenaria, el sistema encargado de suministrar la energía eléctrica que permite el desplazamiento de los trenes.
Como consecuencia de esta situación, el servicio quedó habilitado únicamente entre las estaciones Niquía y Poblado, mientras el equipo técnico adelanta las labores necesarias para identificar la causa de la falla y restablecer la operación en el resto del corredor en el menor tiempo posible.
De esta manera, en las estaciones Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella no hay paso.
La empresa precisó que, por el momento, no es posible establecer un tiempo estimado para la normalización del servicio, debido a que continúan las tareas de diagnóstico y atención de la incidencia.
Metro activó el Plan de Continuidad para atender a los usuarios
Con el propósito de reducir las afectaciones en la movilidad de los pasajeros, el Metro de Medellín activó el Plan de Continuidad en coordinación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Este protocolo contempla la integración de buses para movilizar a los usuarios hacia las estaciones que permanecen fuera de servicio, con el fin de mantener la conectividad del sistema mientras se supera la contingencia.
Las autoridades recomendaron a los pasajeros atender las indicaciones del personal operativo ubicado en las estaciones, que orienta a los usuarios sobre las rutas alternas, los puntos de abordaje de los buses habilitados y las opciones disponibles para continuar sus desplazamientos mientras se restablece la operación normal de la Línea A.