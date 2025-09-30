Gobierno Petro anunció el plan para recuperar la vía al Llano: Trabajos avanzan para estabilizar el terreno

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunciaron la gestión de recursos para ejecutar obras destinadas a mitigar la emergencia presentada en días recientes en el kilómetro 18 de la vía al Llano.
El presidente de la ANI, Óscar Torres, informó que ya se adelantan los trámites administrativos para adicionar un presupuesto de $9.134 millones al convenio vigente con el Instituto Nacional de Vías (Invías), que contempla la atención de puntos críticos en este corredor vial. De ese monto, $4.634 millones serán invertidos de manera inmediata en labores de mitigación en el sector afectado, mientras que $4.000 millones se aplicarán dentro del mismo convenio para intervenciones complementarias.
De forma adicional, se destinarán $500 millones provenientes de la Subcuenta de Obras Menores del contrato de concesión. Estos recursos financiarán los estudios y diseños definitivos orientados a establecer soluciones estructurales que garanticen mayor estabilidad en el largo plazo.
“Se hizo un esfuerzo importante para asegurar los recursos y atender la problemática que enfrenta la vía”, señaló Torres durante una visita técnica en la que participaron delegados de Invías, del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), la concesión vial y la interventoría.
¿Cómo avanzan las obras en la vía al Llano?
En cuanto a los trabajos que adelanta actualmente el concesionario, se ejecutan labores de canalización, instalación de geomembranas, bombeo en pozos de abatimiento y reservorios. Estas actividades buscan drenar los predios y reducir la saturación del terreno, condición indispensable para continuar con la remoción del material acumulado tras el deslizamiento. Si las condiciones climáticas lo permiten, se espera que estas acciones concluyan en el transcurso de una semana.
De manera paralela, se instalan mojones de control topográfico con el fin de monitorear el comportamiento del terreno y precisar las medidas de mitigación requeridas. Una vez finalizado el manejo de aguas, se procederá con el terraceo del talud como medida preventiva para estabilizar la zona y evitar nuevos deslizamientos.
Mientras avanzan estas obras, continúan habilitadas las rutas alternas: la Transversal del Sisga, que restringe el paso de vehículos de más de 16 toneladas, y la Transversal del Cusiana, que permite el tránsito de automotores de hasta 28 toneladas. En ambos corredores está autorizado el paso de vehículos livianos y transporte de pasajeros, aunque las limitaciones para el transporte de carga pesada se mantienen vigentes.