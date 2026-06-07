Abra Group (holding de Avianca y GOL) sella alianza con Air Canada: así mejorarán las conexiones con América Latina

La conectividad aérea en el continente americano dio un paso clave este domingo, luego de que se confirmara que Abra Group (holding de Avianca y GOL) firmó un memorando de entendimiento con Air Canada para crear una alianza estratégica de largo alcance.
El plan busca aumentar las conexiones entre los extremos del continente, abriendo un abanico de nuevas opciones para pasajeros y carga desde el norte de Canadá hasta el sur de la región.
El acuerdo -que está pendiente de la documentación final y las aprobación de autoridades regulatorias-llega en un momento en que el tráfico aéreo entre ambas zonas se está acelerando con fuerza.
Las claves del acuerdo entre Abra Group y Air Canada
La hoja de ruta del acuerdo entre Abra Group y Air Canada apunta a una profundizar su integración comercial. Para esto, se busca establecer un acuerdo de negocio conjunto (JBA, por sus siglas en inglés) en rutas seleccionadas entre Canadá y América Latina.
Además, los pasajeros tendrán conexiones más ágiles, políticas de equipaje alineadas y la posibilidad de acumular y redimir millas entre los programas de viajero frecuente de las tres aerolíneas.
Igualmente, se abre la puerta a explorar una mayor colaboración en transporte de carga, incluyendo oportunidades para ofrecer soluciones más fluidas y eficientes en mercados clave de las Américas.
“Este acuerdo histórico con Air Canada refuerza nuestra ambición de redefinir la conectividad en las Américas y más allá. Creemos en la construcción de redes integradas y sin fricciones que acerquen a las personas, las culturas y las economías”, dijo Angus Clarke, director comercial de Abra Group.
Por su parte, Mark Galardo, vicepresidente ejecutivo de Air Canada, dejó claro el peso de la región: “América Latina representa un componente estratégico y de rápido crecimiento para nuestra presencia global”, dijo.
Y añadió: “Este memorando de entendimiento crea un camino para fortalecer aún más nuestra asociación, mejorar la experiencia del cliente y potenciar la conectividad global”.
Finalmente, Mary-Jane Lorette, vicepresidenta de gestión de ingresos, alianzas y asuntos internacionales de la empresa canadiense, dijo que el mercado entre ambas regiones se está acelerando y la aerolínea está invirtiendo para aprovechar este impulso, con expansiones a mercados como Lima, Santiago y Río de Janeiro, y un crecimiento futuro en Quito.
“Todo esto mientras nos basamos en nuestra sólida base con Avianca a través de Star Alliance y nuestra colaboración de larga data con GOL para dar forma a la conectividad en las Américas y desbloquear un mayor valor para nuestros clientes«, indicó.
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