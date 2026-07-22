Gobierno Petro dejó lista la resolución para vender energía eléctrica a Ecuador

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, señaló que ya está en firme la resolución que habilita la venta de energía eléctrica entre empresas privadas de Colombia y Ecuador.
“En los próximos días restableceremos las transacciones internacionales de energía, fortaleciendo un mecanismo histórico que contribuirá a la seguridad energética de nuestras naciones, garantizando, como siempre, la soberanía energética y el interés nacional de Colombia”, expresó Palma, funcionario del Gobierno de Gustavo Petro.
Medios ecuatorianos, como Ecuavisa Noticias, señalaron que esta venta se daría hasta diciembre de 2026, cuando el fenómeno de El Niño entre con mayor fuerza. En caso de que la energía provenga de fuentes hidroeléctricas, tendrá un costo menor. Sin embargo, si proviene de fuentes termoeléctricas, el precio para Ecuador será más alto.
El medio indicó que los exportadores colombianos estarían dispuestos a venderle a Ecuador hasta 450 megavatios de energía eléctrica. Lo anterior ayudaría a que el vecino país supla su demanda cuando disminuyan los caudales de sus embalses o sus recursos hídricos, reduciendo su capacidad de generación.
También se indicó que Ecuador necesitaría cubrir un déficit de 1.300 megavatios de energía, de los cuales 450 megavatios vendrían de Colombia. Sin embargo, sobre los 850 megavatios restantes aún no se conoce de dónde provendrían para suplir la demanda eléctrica del país.
También señaló que el valor de los megavatios que Colombia le vendería a Ecuador quintuplica el costo que tendría el vecino país si pudiera producir esa energía por su cuenta. Sin embargo, al no contar con suficientes alternativas para cubrir su demanda, tendría que acudir a las importaciones desde Colombia.
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No obstante, toda esta comercialización estará supeditada a las condiciones hidrológicas que presente Colombia durante el fenómeno de El Niño, así como a la disponibilidad de energía que tenga el país.
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