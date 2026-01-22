Gobierno Petro mantiene interés en importar gas de Venezuela tras salida de Maduro

Luego del cambio de gobierno en Venezuela, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que el Gobierno Nacional tiene la voluntad de seguir avanzando en acuerdos energéticos, especialmente en lo relacionado con la importación de gas natural.
“Al parecer hay un mejor ambiente. Sigue pendiente hablar de infraestructura, de energía eléctrica, de exportación e importación de energía y, ojalá, traer gas, lo cual sería una muy buena noticia para el país”, afirmó el funcionario.
Palma también indicó que en la agenda de discusión entre Colombia y Estados Unidos estarán la eventual importación de gas desde Venezuela y la situación de Monómeros, empresa dedicada a la comercialización de fertilizantes.
El Gobierno colombiano ha manifestado su intención de adquirirla; sin embargo, el proceso ha enfrentado dificultades debido a que la compañía se encuentra incluida en la lista OFAC (Lista Clinton).
En el marco de una rueda de prensa celebrada el 22 de enero de 2026, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, calificó como arbitraria la decisión del gobierno ecuatoriano de incrementar en 30% el arancel a productos colombianos y la consideró una agresión contra Colombia.
Destacado: Acercamiento entre EE. UU. y Venezuela abre opción de importar gas a Colombia; reactivación podría costar hasta US$300 millones
Frente a versiones que circularon en la agenda mediática colombiana sobre una posible incidencia del gobierno de Estados Unidos en la decisión de Ecuador, Palma afirmó que no existe información que respalde esa hipótesis. Agregó que, tras los recientes cambios políticos en la región, el Gobierno colombiano espera manejar la situación por los canales diplomáticos y políticos, a la vez que se mantiene la expectativa por una próxima reunión entre los presidentes de Colombia y EE. UU.