Gobierno Petro ordena aporte adicional de generadoras de energía para atender emergencia económica por mal clima

El Ministerio de Ambiente anunció que expedirá un decreto para que las empresas generadoras hidroeléctricas y térmicas que operan en las cuencas impactadas por el frente frío, aporten a la crisis climática de Colombia.
La medida, adoptada mediante decreto sectorial, añade un párrafo transitorio al artículo 45 de la Ley 99 de 1993 y obliga a estas compañías a transferir un 2 % adicional de sus ventas brutas de energía.
Los recursos se destinarán exclusivamente a ejecutar las acciones previstas en el decreto, con prioridad en los territorios con mayor nivel de afectación, entre ellos Córdoba. Según el Ministerio, el recaudo financiará proyectos de recuperación ambiental y mitigación del daño, bajo lineamientos técnicos que deberán expedir.
Según explicó el Ministerio, los recursos recaudados tendrán destinación exclusiva para la implementación de las medidas contempladas en el decreto de emergencia y estarán orientados a mitigar los efectos ambientales y sociales derivados de la actual crisis climática.
La cartera ambiental precisó que la ejecución de estos recursos se hará de manera proporcional, teniendo en cuenta costos, prioridades e integralidad presupuestal. Además, se priorizarán los territorios con mayor nivel de afectación.
El decreto también establece que las acciones deberán ajustarse a lineamientos técnicos que el Ministerio expedirá en un plazo de 15 días. Los proyectos requerirán estructuración por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), con concepto técnico previo y vinculante del Ministerio.
Asimismo, cuando la magnitud del daño lo requiera, se exigirá coordinación interjurisdiccional para garantizar una respuesta articulada entre las distintas autoridades ambientales.
