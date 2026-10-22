Gobierno reactivará cobro de peaje y revisa financiación de obras viales en el Oriente antioqueño

El director de Invías, Juan Camilo Ostos, anunció que el Gobierno Nacional adelanta conversaciones con la Gobernación de Antioquia para definir cómo se financiarán las obras viales del Oriente antioqueño.
Según explicó el funcionario en la Comisión Sexta del Senado, las autoridades trabajan en dos alternativas: continuar con el modelo de concesión, cuyo esquema jurídico está en revisión, o establecer un acuerdo con el gobierno departamental que contemple la cesión del peaje de Palmas.
El objetivo, señaló Ostos, es garantizar que las intervenciones se realicen y que los habitantes del Oriente antioqueño puedan beneficiarse de las inversiones previstas para la región.
Durante su intervención, el director de Invías también se refirió a las obras en el corredor Santuario-Caño Alegre, para las cuales anunció recursos por $38.000 millones. Estas intervenciones hacen parte de las acciones que adelanta el Gobierno para avanzar en la recuperación de la infraestructura vial y restablecer el cobro del peaje.
Ostos indicó que el levantamiento del peaje por parte del gobierno del expresidente Gustavo Petro, hace seis meses, le ha costado a la Nación $221.000 millones. Por ello, defendió la necesidad de restablecer el cobro, acompañado de obras que permitan mejorar las condiciones de movilidad en la zona.
“Necesitamos restablecer el cobro de ese peaje con las obras”, afirmó el funcionario al explicar la estrategia que se estudia para garantizar la ejecución de los proyectos.