Gobierno reporta 8.584 hectáreas de coca erradicadas voluntariamente y 41.000 en transición

El presidente Gustavo Petro dio a conocer los resultados de la estrategia del Gobierno Nacional para enfrentar el narcotráfico y afirmó que se avanza hacia la “desnarcotización” mediante una combinación de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos e incautación de cocaína.
El mandatario resaltó los avances del programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, al indicar que 31.000 familias campesinas se han inscrito para reemplazar los sembradíos de hoja de coca por actividades productivas legales.
“Estoy al frente de un movimiento social que, por confianza con el Gobierno actual, el campesinado pobre de Colombia y desplazado por la violencia ha decidido hacer esto que es mucho más trabajoso: quitar de raíz las matas de hoja de coca, de raíz, ahora últimamente con la Policía”, destacó.
De acuerdo con el jefe de Estado, en el país han sido erradicadas de manera voluntaria 8.584 hectáreas, la cuales han sido verificadas por las Naciones Unidas. Además, resaltó que 41.000 hectáreas se encuentran en proceso de sustitución.
En el mismo contexto, resaltó que entre los departamentos con mayor participación en el programa de sustitución están Nariño, Putumayo y Norte de Santander. En estas zonas, aseguró, los procesos de diálogos de paz con grupos armados ilegales han contribuido a reducir la violencia y a facilitar la transición hacia economías legales.
“Aquí hay procesos de negociación con grupos, por eso tenemos este éxito, aquí bajó la tasa de homicidios y bajó la tasa de homicidios en el norte de Ecuador”, indicó el presidente en referencia a los departamentos de Nariño y de Putumayo.
El jefe de Estado también se refirió a los productos derivados de los programas de sustitución, como el cacao cultivado por campesinos del Putumayo, que ya están llegando a mercados internacionales.
En ese sentido, hizo un llamado a Estados Unidos y a otros países para que apoyen la comercialización de productos agrícolas provenientes de las regiones donde familias campesinas abandonaron los cultivos ilícitos para apostarle a la paz y a la legalidad.
“¿Qué queremos del mundo y de Estados Unidos? Que les compren la producción a los campesinos que ya están sembrando cacao, café y otros productos. Esto ya se está exportando a Putumayo; de Putumayo a Pekín y de Nariño a California”, aseveró.
Desde 2025 el presidente Gustavo Petro ha sostenido que la metodología de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre cultivos de coca y producción potencial de cocaína presenta errores y exagera algunos resultados. Petro ha afirmado que la ONU extrapola datos de zonas altamente productivas al resto del país, lo que, según él, infla los cálculos sobre la producción de cocaína. Incluso, el Gobierno anunció que dejaría de utilizar algunos indicadores de la ONU y planteó apoyarse más en el Sistema Integrado de Información y Monitoreo (Siima) de la Policía Nacional.
En mayo de 2026, el ministro de Justicia informó que el informe correspondiente a 2025 no sería publicado en su totalidad mientras se revisaban ajustes metodológicos solicitados por el Gobierno.
Antes de eso, Petro ya se había adelantado a la publicación del informe de 2024 y afirmó que los cultivos de coca habrían llegado a 262.000 hectáreas, frente a las 253.000 hectáreas de 2023, un aumento del 3 %. El mandatario sostuvo que las cifras debían diferenciar entre áreas activas, zonas abandonadas y hectáreas en procesos de sustitución.
Cabe mencionar que en las gráficas mostradas por el Gobierno no hay proporcionalidad.
Más incautaciones de cocaína
Asimismo, en la alocución, el mandatario resaltó que durante su Gobierno se registran cifras históricas de incautación de cocaína.
“Aquí muestro que Juan Manuel Santos incautó 653 toneladas en su primer gobierno; en el segundo gobierno, 1.276 toneladas; en el gobierno de Iván Duque, 2.029 toneladas, y nosotros a este momento, todavía no ha terminado nuestro gobierno, vamos en 3.210 toneladas incautadas”, explicó.
Al respecto, puso de relieve que la Fuerza Pública colombiana se ha convertido en una de las más efectivas del mundo en materia de incautaciones.
El presidente Petro indicó que durante su administración las incautaciones de cocaína han aumentado en un 58 % y aseguró que, al finalizar su mandato, espera superar el total acumulado por los tres gobiernos anteriores.