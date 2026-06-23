Colombia entrará al Escudo de las Américas, alianza militar de EE. UU., con el gobierno de De la Espriella

El presidente electo Abelardo De la Espriella confirmó que Colombia se unirá al Escudo de las Américas a partir del 7 de agosto, fecha de su posesión.
El anuncio lo hizo en respuesta directa al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.
«A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas. Colombia no será más gobernado por un gobierno complaciente con el narco terrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde», escribió De la Espriella.
El anuncio llega tras la victoria del presidente electo en la segunda vuelta del 21 de junio, según los resultados preliminares de la Registraduría.
¿Qué es el Escudo de las Américas?
El Escudo de las Américas es una alianza militar formalizada el 7 de marzo de 2026 bajo el liderazgo de Estados Unidos, mediante la firma de la Carta de Doral en Miami.
La iniciativa fue suscrita por el presidente Trump bajo el título Commitment to Countering Cartel Criminal Activity y redefine el narcotráfico no como un problema policial o judicial, sino como una amenaza estratégica que justifica una cooperación de seguridad mucho más estrecha, con componentes militares. Trump comparó el modelo con la coalición internacional creada para combatir al Estado Islámico.
En la práctica, la alianza busca integrar capacidades tecnológicas y militares de los países participantes, incluyendo radares, sistemas de alerta temprana, monitoreo satelital, defensa antimisiles y cooperación en inteligencia.
La coalición está integrada inicialmente por 17 naciones hoy gobernadas por la derecha, entre ellas Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. Colombia, México y Brasil habían quedado por fuera en la convocatoria inicial.
El gobierno de Estados Unidos en su momento explicó que Colombia no fue convocada porque Washington consideraba que la colaboración del gobierno Petro en materia antidrogas no era suficiente.
Los países adherentes acceden a líneas de crédito preferencial y respaldo armamentístico. Sin embargo, analistas señalan que el costo implícito es el de una soberanía gestionada, en la que las decisiones de seguridad interna quedan supeditadas a estándares técnicos y operativos dictados desde el Comando Sur.