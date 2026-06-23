Peso colombiano se sigue apreciando pese a incremento global del dólar: este martes cerró en $3.423

El peso colombiano extendió su racha de apreciación y ratificó su estatus como una de las divisas con mejor desempeño global en lo corrido del año. El dólar estadounidense cedió $8,57 en la sesión de hoy, cerrando en $3.423,43 frente al registro de la víspera ($3.432).
La jornada operó bajo una dinámica de estabilización técnica y asimilación de flujos. Aunque la tasa de cambio inició el día con un rebote de apertura en $3.450 y marcó un máximo de $3.452, la oferta de divisas local volvió a imponerse.
En la segunda mitad de la sesión, las órdenes de venta arrastraron el precio de la divisa hasta un mínimo intradía de $3.410, consolidando los soportes clave. Este avance del peso se dio a pesar del notable fortalecimiento global del billete verde, reflejado en el repunte del índice DXY, que escaló un 0,38 % hasta los 101,40 puntos.
Los analistas destacan que el cierre del ciclo político en Colombia ha despejado las primas de riesgo locales, permitiendo que los fundamentales económicos vuelvan a dictar el rumbo de los portafolios.
Iván Torroledo, cofundador y CFO de la fintech Littio, resaltó que, con la segunda vuelta presidencial celebrada y la ratificación de la victoria de Abelardo de la Espriella, el peso colombiano consolida una apreciación cercana al 9,5 % en lo corrido de 2026.
El rasgo más llamativo de este periodo es que el peso se ha fortalecido en un contexto de dólar fuerte en el resto del mundo. «A nivel local, el peso se apreció con fuerza por un factor político: a medida que el mercado fue incorporando un resultado electoral percibido como favorable a la disciplina fiscal y a la inversión privada, los capitales se reposicionaron hacia los activos colombianos», explicó Torroledo.
En el análisis de Credicorp Capital, se identificó que el mercado continúa testeando un mapa de niveles intermedios clave para la tasa de cambio, situando los soportes y resistencias inmediatos en la franja de los $3.390, $3.405 y los $3.433, seguidos por el pivote de los $3.450. Los analistas señalaron que, superada la volatilidad de los comicios, la expectativa de una agenda amigable con los mercados podría llevar al dólar a buscar cotizaciones estructuralmente inferiores.
EE. UU. otorga licencias a Irán
En los tableros de materias primas, el petróleo operó con ligeras variaciones a la baja y extendió su senda de estabilización tras alejarse de los máximos de finales de mayo.
El barril de petróleo Brent cedió un 0,88 % ubicándose en US$76,84, mientras que el crudo WTI de EE. UU. descendió a US$73,17 (-0,93 %).
Los precios encontraron un suelo luego de que la administración estadounidense concediera una licencia de exención por 60 días, permitiendo a las refinerías globales adquirir crudo y combustibles iraníes de forma regular.
Aunque las comisiones técnicas instaladas en Suiza registraron fricciones, luego de que Teherán desmintiera el reingreso inmediato de los inspectores de la OIEA, el flujo físico de barriles en el Estrecho de Ormuz continúa expandiéndose. Irán superó los 30 millones de barriles exportados la semana pasada (aplicando descuentos hacia China), mientras que Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos optimizan rutas logísticas alternativas.
MinHacienda revela nuevo canje
La Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda lanzó este martes una oferta de canje de deuda interna para recibir títulos de deuda (TES) denominados en UVR con vencimiento en uno y dos años y entregar a cambio el mismo valor, pero en papeles de más largo plazo.
La cartera reveló que la subasta le permitió recibir $149.340 millones que corresponden al costo que implicó retomar los TES UVR 2027 y 2029 y entregar a cambio bonos también en UVR para 2031 y 2062 cuyo valor asciende a $149.336 millones.
Por su parte, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una desvalorización del 0,58 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,800 % desde los 12,621 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,129 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,049 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 11,869 %; la jornada anterior en 11,765 %.
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