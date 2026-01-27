Gobierno Trump y la FIFA lanzan trámite que agiliza la expedición de visas en estos casos: Piden requisito infaltable

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será el más grande de la historia: 48 selecciones, 104 partidos y una proyección de más de 5 millones de asistentes a los estadios, según cifras de la FIFA. Solo Estados Unidos albergará 78 encuentros en 11 ciudades. En ese contexto, el flujo de viajeros internacionales ya genera presión sobre los sistemas migratorios, en especial sobre el trámite de visas para ingresar a territorio estadounidense.
Para países como Colombia, donde la visa de turismo es obligatoria, el desafío es mayor. Datos oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos muestran que, en 2024, los tiempos de espera para una cita de visa B1/B2 en Bogotá superaron los 500 días en varios momentos del año. Esa demora se convirtió en un riesgo real para miles de aficionados que planean viajar al Mundial. Ante ese escenario, la FIFA y el Gobierno estadounidense anunciaron el FIFA Pass, un mecanismo para priorizar citas consulares asociadas exclusivamente al evento.
El FIFA Pass no elimina la visa ni modifica los requisitos migratorios. Es un sistema voluntario que permite acceder a turnos consulares prioritarios para quienes ya tienen boletas oficiales al Mundial 2026 y necesitan tramitar su visa para Estados Unidos. El objetivo es ordenar la demanda y evitar que los fanáticos pierdan los partidos por retrasos administrativos.
Según la FIFA, este esquema se diseñó teniendo en cuenta experiencias pasadas. En el Mundial de Rusia 2018, más de 570.000 personas utilizaron la Fan ID como documento migratorio. En 2026, ese modelo no se replica, pero el FIFA Pass busca cumplir una función similar de organización, sin interferir en la decisión soberana de cada país.
Qué es el FIFA Pass y para qué sirve en el Mundial 2026
El FIFA Pass es una herramienta de gestión de citas, no un documento migratorio. Funciona como un canal de identificación de solicitudes vinculadas al Mundial, lo que permite a las embajadas y consulados de Estados Unidos darles prioridad en la agenda.
La FIFA confirmó que el sistema opera en coordinación con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Sin embargo, la aprobación o rechazo de la visa sigue dependiendo del análisis consular tradicional, que evalúa arraigo, historial de viajes, capacidad económica y propósito del viaje.
El sistema está enfocado en países con altos tiempos de espera, como Colombia, Brasil o México. En contraste, los ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visa, como España, Alemania o Japón, no necesitan el FIFA Pass para ingresar a Estados Unidos.
El FIFA Pass solo se activa si el solicitante ya compró entradas oficiales. No aplica para reservas, sorteos pendientes ni boletas revendidas fuera de los canales autorizados por la FIFA.
¿Cómo tramitar el FIFA Pass desde Colombia paso a paso?
El proceso combina el sistema de la FIFA con el trámite regular de visa estadounidense. Para los colombianos, el punto clave es la coincidencia exacta de la información entre ambos procesos.
Los pasos principales son:
- Ingresar a la cuenta personal en FIFA.com y completar el formulario de suscripción al FIFA Pass, una vez confirmada la compra de entradas.
- Iniciar el trámite formal de visa de turismo para Estados Unidos, diligenciando el formulario DS-160 y pagando la tasa consular, que actualmente es de US$185.
- Al momento de programar la cita en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, responder afirmativamente a la pregunta sobre si se cuenta con entradas oficiales de la FIFA.
- Asistir a la entrevista consular e informar que se está inscrito en el FIFA Pass, con los datos previamente cargados.
Si la información del FIFA Pass coincide con la solicitud de visa, el sistema habilita una cita prioritaria. Esto no significa atención inmediata, pero sí una reducción significativa frente a los tiempos estándar.
Agencias de viajes y expertos migratorios recomiendan llegar a la entrevista con el plan de viaje definido, boletas compradas, fechas claras y respaldo financiero suficiente. En el caso colombiano, la Embajada mantiene los mismos criterios de evaluación, independientemente del evento deportivo.