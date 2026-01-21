Estados Unidos habilita citas prioritarias de visa para viajeros al Mundial que cumplan con estas condiciones

La Embajada de Estados Unidos anunció que los aficionados que ya cuenten con boletas oficiales para el Mundial 2026 podrán acceder a citas prioritarias para solicitar la visa, un beneficio que busca agilizar uno de los trámites más críticos para poder asistir al torneo futbolístico en territorio norteamericano el próximo junio.
La medida aplica exclusivamente para quienes compraron sus boletas directamente a través de la FIFA, lo que permite validar el viaje como parte de un evento internacional oficialmente reconocido. A través del llamado FIFA Pass, los compradores habilitan un canal que les da acceso preferente a la entrevista consular, un paso determinante en el proceso de visado.
El anuncio cobra relevancia en un momento de alta demanda. Según cifras del Departamento de Estado de Estados Unidos, los tiempos de espera para visas de turismo y negocios (B1/B2) han superado los 300 días en algunos consulados de América Latina, lo que generó incertidumbre entre los hinchas que planean asistir al Mundial.
Estados Unidos será el principal anfitrión del torneo, con la mayoría de los partidos y las rondas finales, lo que implica un flujo masivo de visitantes internacionales. La FIFA proyecta más de 5 millones de asistentes a los estadios, una cifra muy superior a la registrada en Rusia 2018 y Qatar 2022.
Visa para el Mundial 2026: ¿qué cambia para los hinchas con boleta oficial?
La Embajada de Estados Unidos aclaró que la cita prioritaria no garantiza la aprobación de la visa. Todos los solicitantes deben cumplir los requisitos habituales, someterse a los controles de seguridad y demostrar solvencia económica, vínculos con su país de origen y un motivo legítimo de viaje.
El beneficio se limita a la programación de la entrevista, lo que reduce la incertidumbre logística y financiera para quienes ya invirtieron en entradas, vuelos y alojamiento. De acuerdo con estimaciones del sector turístico, un viaje desde Colombia al Mundial 2026 puede costar entre US$4.000 y US$7.000 por persona, dependiendo de la ciudad sede y la duración de la estadía.
Quienes adquirieron entradas por reventa o plataformas no autorizadas no están incluidos en este esquema prioritario, según lo informado hasta ahora por la embajada y la FIFA.
No es la primera vez que Estados Unidos aplica medidas especiales por eventos de este estilo. Durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y el Mundial de 1994, se implementaron mecanismos similares para atender picos de demanda consular.
El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, lo que incrementa no solo el número de partidos, sino también la presión sobre los sistemas migratorios y turísticos. La cita prioritaria busca anticiparse a ese impacto y evitar un “cuello de botella” que podría afectar a miles de futboleros.