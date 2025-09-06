Este domingo se correrá el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: hora y canales en Colombia

La parada número 16 de la temporada 2025 de la Fórmula 1 es el Gran Premio de Italia, que desde las pruebas de clasificación anticipa lo que será una carrera emocionante este domingo 7 de septiembre.
El tradicional circuito de Monza terminó con Max Verstappen de Red Bull superando a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri para conseguir la pole position.
“Verstappen y Red Bull se han mostrado mucho más competitivos en el evento de este año, con el holandés emergiendo como una verdadera amenaza para la supremacía de McLaren”, resumen el sitio web de la F1.
En la jornada de clasificación, las miradas se dirigieron a Verstappen, que consiguió un nuevo récord de vuelta de 1m 18,792s y recuperó la pole position, “dejando a Norris conformándose con el segundo puesto por delante de Piastri y los dos Ferrari”.
Hamilton (Ferrari) fue apenas una décima más lento que su compañero de equipo Leclerc en quinto lugar, “pero recibirá una penalización de cinco puestos en la parrilla el día de la carrera”, explicó la Fórmula 1.
¿Cómo es el Gran Premio de Italia?
El Autódromo Nazionale Monza fue construido en solo 110 días en 1922 y fue el tercer circuito de carreras construido específicamente para este fin, después de Brooklands en el Reino Unido e Indianápolis en Estados Unidos.
Al igual que estos dos circuitos, el circuito original presentaba una serie de curvas peraltadas, además de gran parte de la sección de «campo abierto» que aún se utiliza en la actualidad.
Monza abrió sus puertas el 3 de septiembre de 1922, apenas una semana antes de albergar el Gran Premio de Italia de ese año. Formó parte del calendario original de Fórmula 1 en 1950 y, desde entonces, ha acogido el Gran Premio de Italia todos los años, menos uno, dice el sitio web de la Fórmula 1.
Horario y canales para ver el Gran Premio de Italia en Colombia
El Gran Premio de Italia se correrá, en hora colombiana, a las 9:00 a.m. del domingo 7 de septiembre.
Para los amantes de la Fórmula 1 en Colombia, este gran premio y todas las otras competencias se podrán ver en ESPN, cuya transmisión también estará disponible en la plataforma de Disney+.
Además, quienes quieran estar al día con toda la información de la F1, podrán ver en tiempo real y con múltiples funciones, todas las carreras desde el servicio por suscripción que ofrece directamente la franquicia.