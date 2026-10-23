Dólar en Colombia se desploma: cierra en $3.145 impulsado por el repunte del Brent

La cotización del dólar en Colombia cerró la semana con una marcada tendencia a la baja y rompió el piso de los $3.150.
Al término de la sesión de este viernes, el tipo de cambio se ubicó en $3.145, registrando una caída de $29 frente al dato del jueves ($3.174).
La divisa abrió con sesgo bajista en $3.172 y marcó un techo intradiario de $3.189. Posteriormente, la constante oferta de dólares llevó al par a perforar soportes clave hasta marcar un mínimo de $3.136.
De acuerdo con JP Tactical, durante la jornada el precio entró en su zona objetivo de negociación ($3.120–$3.240), lo que permitió a las mesas de dinero aprovechar oportunidades de compra de corto plazo en niveles atractivos sin asumir costos de devaluación en cotizaciones superiores.
En el contexto internacional, el billete verde mostró una leve recuperación moderada ante la cautela previa a la supersemana monetaria. El índice DXY avanzó un 0,21 % hasta los 101,82 puntos, manteniéndose en un rango estrecho de consolidación.
Petróleo se dispara más de un 3 % y el Brent escala a US$116
En los mercados globales de materias primas, los hidrocarburos continuaron su rally alcista apuntalados por un encarecimiento drástico en la prima de riesgo geopolítico.
El petróleo Brent se disparó un 3,04 % hasta los US$116,61 por barril y el WTI creció un 3,80 %, alcanzando los US$103,25 por barril.
El repunte respondió a los reportes de preparativos para una eventual ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel tras los comicios legislativos, sumado a la orden de evacuación del personal diplomático no esencial en Arabia Saudita por ataques con drones de rebeldes hutíes al yacimiento de Shaybah. Esta tensión superó el efecto de la paulatina recuperación en los flujos de tanqueros por el estrecho de Ormuz.
MinHacienda plantea revisar esquema de provisiones bancarias para impulsar el microcrédito
En la agenda económica local, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, se pronunció sobre las reformas estructurales que requiere el sistema financiero colombiano para ampliar la inclusión crediticia.
El funcionario enfatizó la necesidad de flexibilizar y adecuar las provisiones contables según el perfil de cada cliente, señalando que la estructura actual castiga excesivamente las utilidades y frena el desembolso de préstamos a sectores vulnerables.
Gómez sostuvo que el fortalecimiento y buen uso de las microfinanzas, acompañado de un marco prudencial más adaptativo, constituye la única herramienta efectiva para erradicar los mecanismos informales de crédito no regulado en el país.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,42 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,383 % desde los 12,420 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,920 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,033 %.
- Los TES de 2036 registraron una tasa final de 12,922 %, frente al 13,074 % registrado anteriormente.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,020 %; la jornada anterior en 13,121 %.
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