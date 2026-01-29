Primicia | Greenwood Energy cierra la financiación de la primera fase de su plataforma de energía solar en la Sierra Nevada

Greenwood Energy hizo el cierre financiero de Terra Site I, la primera fase de Terra Initiative, una plataforma privado-indígena de energía solar en la Sierra Nevada de Santa Marta, desarrollada en alianza con el Pueblo Arhuaco.
Según conoció el primicia Valora Analitik, el cierre financiero se concretó en la última semana del 2025 con la firma del Acuerdo de Project Finance con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) el 24 de diciembre, y del financiamiento corporativo con el fondo de inversión en infraestructura de mercados emergentes Impacta Global el 30 de diciembre.
Con los acuerdos anteriores, podrán iniciar la construcción de Terra Site I en el municipio El Copey, departamento del Cesar, contemplando dos plantas solares con una capacidad total de 52 MWp, y la primera aldea de Terra (la “Estrella del Amanecer”), con una inversión superior a los US$50 millones.
Adicional a eso, el proyecto incluye el pago de un Fee Ambiental a la comunidad por cada kilovatio-hora vendido a la red, destinado a un fondo de adquisición y preservación de tierras gestionado por el propio Pueblo Arhuaco.
En otro detalles, la financiación otorgada por la FDN asciende a $163.000 millones (US$42,5 millones), mientras que Impacta Global participa como inversionista de capital catalítico, en condición subordinada frente a la FDN, respaldando el enfoque social y ambiental del proyecto.
De acuerdo con el cronograma previsto y con el cierre financiero ya completado, el proyecto estará inyectando energía solar a la red desde el segundo trimestre de 2027.
¿En qué consiste a detalle Terra Initiative?
Terra Initiative es una iniciativa del Pueblo Arhuaco y Greenwood Energy, una relación que a lo largo del proceso de estructuración ha dado lugar a un modelo innovador de colaboración entre una comunidad indígena y una empresa privada para el avance de una transición energética justa en América Latina.
A través de sus tres fases, Terra construirá 156 MWp de plantas solares conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN), así como el desarrollo de tres nuevos pueblos indígenas.
Estos componentes se ubicarán en las zonas bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta, cercanas al perímetro del territorio ancestral Arhuaco, con el objetivo de minimizar la afectación ambiental y compensarla en la misma zona del proyecto mediante mecanismos tradicionales y técnicos.
Adicionalmente, una vez cumplidos 25 años de operación, todos los activos solares serán transferidos a la comunidad para que sigan operándolos directamente.
En términos de impacto ambiental, esta primera fase de Terra permitirá evitar aproximadamente 14.000 toneladas de CO₂ al año. En el ámbito social, además de la construcción del primer pueblo indígena para cerca de 50 familias, se implementarán programas de formación técnica y se generarán empleos durante las etapas de construcción y operación.
Cabe resaltar que Greenwood Energy inició en noviembre de 2025 las actividades preliminares de construcción con recursos propios.