Gremio del plástico destaca que reencauche puede reducir el costo por kilometro frente a llantas importadas de «baja calidad»

El sector transportador ha expresado preocupaciones ante el posible incremento de los costos de operación por el eventual arancel a las importaciones de llantas nuevas para autobuses y camiones originarias de China.
En ese contexto, Acoplásticos señala la importancia de concentrar el análisis en la existencia de dumping y la imposibilidad de competir en condiciones desiguales de mercado.
También tener en cuenta que el precio de adquisición de estos productos no es el único factor que debe considerarse al evaluar su impacto económico, pues considera que la vida útil, el rendimiento y el costo por kilómetro recorrido son variables fundamentales para determinar cuánto cuesta realmente operar con una llanta.
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El gremio advierte que el problema no está en las importaciones ni en la competencia de productos extranjeros en general, sino en el ingreso de llantas a precios artificialmente bajos, incluso por debajo de los costos de las materias primas utilizadas en los procesos de reencauche.
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“Se trata de productos de baja calidad que están diseñados para un solo ciclo de uso y no cumplen con las condiciones técnicas necesarias para ser reencauchados, lo que limita su vida útil y afecta, tanto a la industria nacional de llantas como a la cadena productiva del reencauche, además de las consecuencias ambientales que esto implica”, explica Acoplásticos.
Ejemplo comparativo entre el precio de compra y costo de realización
Para entender el contexto, Acoplásticos presenta un ejemplo comparativo. Una llanta reencauchada puede recorrer en promedio cerca de 60.000 kilómetros, mientras que una llanta nueva de baja calidad puede alcanzar aproximadamente 35.000 kilómetros.
Si ambas tienen un precio de compra de $650.000, el costo por kilómetro de la primera sería de $10,83, frente a $18,57 de la segunda. Esto significa que el reencauche puede representar un ahorro aproximado del 41,7 % por kilómetro recorrido y ofrecer un rendimiento cerca de 71 % superior.
“Lo primero que hay que tener en cuenta es si existe dumping y si esta situación ha derivado en una afectación a la industria nacional. Sobre esto hay evidencia suficiente. Lo segundo, al evaluar el impacto de una posible medida, es necesario tener en cuenta el empleo y las empresas que pueden desaparecer por la competencia desigual. Y tercero, es importante tener en cuenta los costos a mediano y largo plazo que representará para los transportadores depender exclusivamente de bienes importados que, a la larga, aumentarán sus costos, entre otras razones, por la menor durabilidad”, afirmó Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos.
En este contexto, el gremio también destaca que las llantas nuevas que cumplen con estándares adecuados de calidad, tanto las fabricadas en Colombia como las llantas importadas de múltiples orígenes, ofrecen mayores posibilidades de aprovechamiento y una vida útil más prolongada.
Lo mismo ocurre con las llantas reencauchadas, que permiten extender el ciclo de utilización de las carcasas y aprovechar mejor los recursos empleados en su fabricación. Estas alternativas contribuyen a una operación más eficiente, al distribuir el costo de adquisición en un mayor número de kilómetros recorridos.
Cabe resaltar que la industria del reencauche genera alrededor de 2000 puestos de trabajo directos y 3500 indirectos. “Es una industria que cumple un papel estratégico en la economía circular, al reducir la necesidad de utilizar nuevas materias primas y extender la vida útil de las llantas”, afirmó Mitchell.