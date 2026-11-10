Productores de acero piden arancel del 35 % para enfrentar la competencia de China

El ingreso de acero a precios por debajo de los costos de producción es una situación que amenaza la producción nacional. Así lo advirtió Daniel Rey, director ejecutivo del Comité de Productores de Acero de la ANDI en Alacero Summit 2026.
Según él, las prácticas de competencia desleal por parte de China están generando distorsiones que ponen en riesgo la sostenibilidad de los productores nacionales y el empleo que depende de esta actividad.
Sin embargo, considera que uno de los principales mecanismos para enfrentar esta situación fue la salvaguardia aplicada al alambrón, que estuvo vigente durante dos años y venció el pasado 19 de octubre.
Recibe nuestro boletín en tu correo
La medida establecía un arancel adicional del 30 %, sobre una tarifa base del 5 %, para las importaciones provenientes de países con los que Colombia no tiene tratados de libre comercio.
Ante el vencimiento de esta protección, “hemos solicitado y se tramitó con el Gobierno la imposición de un incremento arancelario con el objetivo de poder mantener la cancha nivelada”, dijo el vocero, y a su vez declaró que la respuesta se puede dar este 10 de noviembre.
Según explicó, la solicitud busca llevar el arancel hasta el 35 % para países sin acuerdos comerciales, con el propósito de contrarrestar una distorsión que, de acuerdo con las estimaciones presentadas por la industria, alcanza entre el 42 % y el 45 % en los precios del acero proveniente de China frente a materiales de otros mercados.
Destacado: Importaciones de acero chino ponen en riesgo empleos y desarrollo industrial en Colombia, advierte CEO de Ternium
¿Por qué la industria siderúrgica denuncia competencia desleal?
Uno de los argumentos centrales del director ejecutivo es que los precios del acero chino no responderían únicamente a ventajas productivas, sino a una estructura de subsidios y apoyos estatales que permite comercializar el material por debajo de sus costos de producción.
Entre los mecanismos señalados están los créditos con condiciones preferenciales, los subsidios al suelo, los apoyos al transporte y la financiación directa de gobiernos provinciales a las empresas siderúrgicas.
“En la medida que permanezca abierta esta puerta, vamos a empezar a recibir de nuevo unos incrementos de importaciones a unos precios que van lentamente minando y deteriorando la sostenibilidad de la industria”, alertó Rey.
La industria sostiene que no busca cerrar las importaciones ni impedir el abastecimiento de acero desde otros países. Por el contrario, plantea que puede competir con productores internacionales cuando existen condiciones comerciales equilibradas, pero advierte que los precios subsidiados de China generan una presión que termina desplazando la producción nacional.
“Nosotros jamás hemos pedido que se cierren las importaciones. Decimos que somos una industria capaz de competir con cualquier país del mundo menos con China porque está jugando con competencia desleal”:
Competencia desleal también genera alertas por calidad del acero
Más allá del impacto económico, advirtió sobre los riesgos asociados con el ingreso de materiales que no cumplen los requisitos técnicos exigidos en Colombia.
El tema cobra especial relevancia ante las necesidades de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, debido a que el país requiere materiales que cumplan las condiciones de seguridad establecidas en el reglamento técnico colombiano y la normativa de sismorresistencia NSR-10.
Según la denuncia que hace Rey, parte del acero proveniente de China acredita normas técnicas que no son admitidas por la regulación colombiana. Además, se reportó la detección de un cargamento de 500 toneladas de acero que no contaba con la marcación y el etiquetado exigidos.
Estos requisitos permiten verificar la composición química, las propiedades mecánicas y la trazabilidad del material, de manera que sea posible identificar a su fabricante ante cualquier eventualidad.
Por esta razón, aseguró que se trabaja junto con la DIAN para fortalecer los controles en frontera y evitar el ingreso de productos que incumplan las exigencias nacionales, incluso ante posibles operaciones de triangulación comercial.
Finalmente, en medio de esta discusión, Daniel Rey destacó que Colombia cuenta con capacidad suficiente para atender las necesidades del mercado interno y aportar a los proyectos de reconstrucción.
Actualmente, la producción nacional alcanza cerca de 1,6 millones de toneladas, mientras que la capacidad instalada se ubica en 2,6 millones de toneladas.
Las estimaciones apuntan a que la reconstrucción podría generar una demanda adicional de aproximadamente 400.000 toneladas de varilla durante los próximos cuatro años, con un mayor requerimiento hacia 2028.
El sector también reportó un crecimiento cercano al 5 % en producción durante 2026 frente al año anterior y aseguró que las medidas comerciales aplicadas en los últimos dos años ayudaron a recuperar participación en el mercado del alambrón.