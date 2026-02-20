En el Investor Day de 2026, Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, también se refirió a una eventual conversión de acciones preferenciales a ordinarias, como lo hizo ya Cementos Argos.
Velásquez respondió a esta pregunta que sí se tiene contemplada esta opción, pero añadió que su ejecución dependerá de varias condiciones, tal como ocurrió con su filial cementera.
Por un lado, mencionó que “hoy, con estos valores de las acciones no es una opción válida hacer una emisión de acciones preferenciales”. Además, afirmó que “en la conversación de la estructura de mediano plazo tiene que caber la conversión de acciones”, pero dijo que “no es menor”.
Y explicó: “Cuando hicimos las conversiones de Cementos (Argos), lo pudimos hacer en un momento cuando el spread (brecha) de las dos acciones se cerró, a un punto que Grupo Argos -al hacer la conversión- se diluyó en la participación política”.
“Eso fue posible porque el spread entre las dos se había cerrado a un punto donde básicamente tenía, no de neutralidad, pero un efecto razonable entre una y otra especie”, anotó Velásquez, quien estará al frente del holding hasta el 31 de marzo.
De otro lado, al ser consultado por los analistas del mercado sobre la posibilidad de listar un ADR en la Bolsa de Nueva York, dijo que no lo están buscando activamente.