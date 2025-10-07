Grupo Aval completa 10 millones de llaves en Bre-B; anuncia acompañamiento para el registro

Grupo Aval celebra la entrada en operación masiva de Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, que marca un hito en la forma en que los colombianos envían y reciben dinero.
Desde hoy, las personas y comercios, clientes de los bancos Aval (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, AV Villas, y de la billetera digital dale) podrán acceder a la Zona Bre-B en sus canales digitales para hacer transferencias de manera inmediata, sin importar la entidad, sin costo y en cualquier momento.
Además, para quienes no han registrado sus llaves, que pueden ser Tag Aval, número de celular, correo electrónico, o cédula, la entidad financiera resalta que es el momento de hacerlo.
Destacado: Grupo Aval confirma nueva plataforma que revolucionará los pagos a personas y empresas
Nuevo agente virtual de Grupo Aval para el registro y uso de Bre-B
Grupo Aval cuenta con 10 millones de llaves, de las cuáles nueve millones son Tag Aval activos, lo que lo convierte en un actor clave para la masificación de este esquema en todo el país.
Cabe resaltar que Bre-B reemplaza los números de cuenta complejos por identificadores fáciles de recordar, lo que simplifica la experiencia de los usuarios y facilita la adopción de los pagos inmediatos. Además, del total de las llaves de comercio en Bre-B, cerca del 50 % son clientes de los bancos Aval.
Adicionalmente anunciaron que, a partir de hoy, los clientes de los bancos y de dale! contarán con el acompañamiento de un agente virtual, un chatbot integrado en sus aplicaciones y portales, que los guiará paso a paso en el registro y uso de la Zona Bre-B. Este asistente virtual resolverá dudas frecuentes y facilitará las transferencias inmediatas, haciendo que la experiencia sea aún más simple y cercana.
“Bre-B le facilita a los colombianos la manera de manejar sus pagos de forma segura, inmediata y gratis. Actualmente, más de 225 entidades, entre bancos, cooperativas y fintech, hacen parte de este ecosistema, lo que permitirá hacer transacciones desde cualquier institución del sistema financiero. Esto significa que ya no es necesario estar en un lugar específico para recibir y enviar pagos: ahora se puede hacer desde donde cada persona prefiera. En Grupo Aval seguimos comprometidos con el desarrollo de soluciones que facilitan la vida de nuestros clientes y fortalecen la confianza en el sistema financiero”, afirmó Jorge Castaño, vicepresidente corporativo de Grupo Aval.
Y agregó que la entidad continuará impulsando soluciones innovadoras que mejoren la experiencia de sus clientes y contribuyan al propósito del Banco de la República de reducir en un 70 % el uso de efectivo en el país.