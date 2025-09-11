Grupo Aval confirma nueva plataforma que revolucionará los pagos a personas y empresas

Grupo Aval confirmó este 11 de septiembre el lanzamiento de GOU Payments, una plataforma con la que promete revolucionar sus sistemas de pago y otros servicios, ofreciendo soluciones integradas, modernas e innovadoras para el pago en tiempo real, la gestión de datos y la operación de alto rendimiento, ajustadas a las distintas dimensiones y estructuras financieras.
Tal como lo anticipó Valora Analitik y confirmó la entidad financiera, estas soluciones complementarán y se integrarán al desarrollo del Sistema de Pagos Inmediatos impulsado por el Banco de la República (Bre-B). Su presentación se dará en el marco de Latam Fintech Market 2025.
“Con GOU Payments ponemos al alcance de empresas financieras y no financieras, fintechs, cooperativas, fondos de empleados, emprendedores y personas naturales una plataforma ágil, segura e interoperable, a través de Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco AV Villas, Banco Popular y la billetera dale!, a un portafolio integral de productos que les permita gestionar pagos, recaudos, recibir dinero y optimizar sus operaciones de manera eficiente”, afirmó María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval.
Y agregó: “Nuestro propósito es claro: democratizar la innovación y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para todo el ecosistema, sin dejar a nadie por fuera”.
Nuevas posibilidades con GOU Payments
Entre las novedades, Grupo Aval incluye: retiros en cajeros y corresponsales bancarios con códigos QR y sin tarjeta, débitos automáticos para pago de facturas, transferencias recurrentes, cargue de dinero mediante la llave Tag Aval, participación indirecta en el sistema Bre-B, recaudo de facturas con Tag Aval y QR, giros internacionales y recepción de remesas, pagos y recaudos con cargo a cuentas en el exterior, compras físicas y virtuales usando llaves digitales, procesamiento en línea de pagos masivos, financiación a través del descuento de facturas y generación de links de pago (request-topay), entre muchos otros servicios.
