Grupo Aval sacude el mercado financiero: De manera sencilla, podrá transferir plata desde WhatsApp

La transformación digital en el ámbito financiero ha experimentado un notable avance en Colombia, especialmente en el segmento de las transferencias electrónicas. En este contexto, el Grupo Aval anunció recientemente la habilitación de pagos a través de WhatsApp, una nueva funcionalidad que permite realizar transferencias instantáneas de manera segura y sin costo adicional entre diferentes entidades bancarias.
Esta innovación se integra al Sistema de Pagos Inmediatos (Bre-B) del Banco de la República, una infraestructura que busca modernizar y agilizar las operaciones monetarias en el país. Con esta incorporación, Grupo Aval contribuye al fortalecimiento del ecosistema financiero colombiano, impulsando una mayor inclusión y eficiencia en los servicios digitales.
Las transferencias podrán realizarse mediante la billetera digital dale!, plataforma que pondrá en marcha esta alternativa y permitirá a los usuarios mover dinero directamente desde la aplicación de mensajería. Según informó el Grupo Aval, en las próximas semanas el servicio se ampliará a los clientes de sus entidades financieras: Banco Popular, Banco de Occidente, Banco de Bogotá y Banco AV Villas, lo que facilitará el acceso de millones de personas a este nuevo canal de pagos. Asimismo, la funcionalidad ofrecerá soluciones financieras más accesibles a empresas y emprendedores.
¿Cómo enviar dinero desde WhatsApp?
Esta herramienta fue desarrollada con la tecnología de Gou Payments, la plataforma de procesamiento de pagos del Grupo Aval. Los usuarios podrán activar el servicio desde su banca móvil y registrar contactos frecuentes en una sección denominada “agenda de llaves”. Desde los canales oficiales de WhatsApp de cada entidad, bastará con escribir el nombre del destinatario y el monto deseado para completar la operación.
El proceso no requiere descargar aplicaciones adicionales ni realizar integraciones externas, ya que toda la transacción ocurre dentro del chat, con la misma fluidez y sencillez con que se envía un mensaje de texto o de voz. Esta experiencia busca combinar seguridad, inmediatez y comodidad, acercando los servicios financieros al entorno digital más usado por los colombianos.
María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval, señaló que esta iniciativa consolida el liderazgo del conglomerado en la modernización del sistema financiero del país. “Nuestra apuesta es por la innovación y por ofrecer una tecnología segura, interoperable y cercana, que acerque los servicios financieros al día a día de las personas. Bre-B y los pagos por WhatsApp representan un paso hacia un sistema más ágil e inclusivo, donde mover dinero sea tan natural como enviar un mensaje, con toda la confianza y respaldo de nuestras entidades”, afirmó.
Por su parte, José Manuel Ayerbe, presidente de dale!, destacó que esta funcionalidad lleva los pagos digitales al entorno más cotidiano de los usuarios. “Con la Llave Tag Aval integramos identidad, seguridad y rapidez en una sola experiencia. Queremos que cualquier persona, sin importar su nivel de conocimiento digital, pueda enviar dinero con la misma facilidad con la que envía un mensaje”, explicó.