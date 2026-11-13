Atención | Grupo Energía Bogotá prepara emisión de acciones en mercado local e internacional

El Grupo Energía Bogotá (GEB) sigue avanzando en su estrategia de internacionalización a través de un listado en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), proceso en el cual ya avanza, luego de lograr las aprobaciones de sus accionistas.
Ahora, el GEB dio a conocer que su Junta Directiva convocó a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, la cual se llevará a cabo el 30 de noviembre de 2026, para someter a su consideración la opcionalidad de acceder a capital mediante una emisión de acciones ordinarias.
Además, hará parte de la agenda del día la posible oferta pública en el mercado local e internacional.
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Concretamente, se someterá a la Asamblea General de Accionistas la decisión de emitir hasta 450 millones de acciones ordinarias, sin sujeción a los derechos de preferencia.
Además, se delegará en la Junta Directiva la determinación sobre la oportunidad, conveniencia, el monto definitivo y las condiciones de colocación.
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Detalles de la nueva asamblea de accionistas
“Con estas aprobaciones y en línea con su estrategia de crecimiento, el GEB busca contar con alternativas para acceder a capital con el fin de continuar invirtiendo en infraestructura energética considerando las condiciones de mercado, oportunidades estratégicas y retornos esperados por sus accionistas”, explicó el holding.
Finalmente, se indicó que la emisión, así como su monto y condiciones definitivas, dependerán de las decisiones que adopte la Junta Directiva y de las autorizaciones regulatorias requeridas en Colombia y en Estados Unidos.
La información que se presentará a consideración de la Asamblea General de Accionistas será publicada en www.grupoenergiabogota.com dentro del término de la convocatoria.