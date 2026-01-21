Noticias del mercado financiero

Grupo Energía Bogotá registró jornada de fuerte valorización en la Bolsa de Valores de Colombia

Según explicó Grupo Energía Bogotá, el monto equivale a lo que normalmente se transa en alrededor de tres semanas.

Grupo Energía Bogotá registró una jornada excepcional en el mercado de valores colombiano
Grupo Energía Bogotá registró una jornada excepcional en el mercado de valores colombiano. Foto: cortesía Grupo Energía Bogotá

El Grupo Energía Bogotá (GEB) informó que el martes 20 de enero su acción presentó una de las jornadas más dinámicas de los últimos años en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), logrando negociarse 7.233.428 acciones por un valor superior a $23.000 millones.

Y es que, según explicó la empresa, dicho monto equivale a lo que normalmente se transa en alrededor de tres semanas, lo que convierte la sesión en un hecho atípico y particularmente relevante en el comportamiento bursátil del título del GEB.

GEB
Logo del Grupo Energía Bogotá. Imagen: GEB

Destacado: GEB gana contrato para construir subestación de energía clave para el centro de Colombia

Además, a pesar del elevado volumen negociado, la acción mostró gran estabilidad y cerró en $3.235, apenas $15 por debajo de su máximo histórico, lo que confirma la solidez y la confianza del mercado en la compañía.

En ese sentido, la GEB señaló que el comportamiento anterior “refleja el interés creciente de los inversionistas y la valoración positiva frente a nuestra estrategia empresarial, nuestras operaciones y nuestras perspectivas de crecimiento”.

Tags: GEB
