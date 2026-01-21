Grupo Energía Bogotá registró jornada de fuerte valorización en la Bolsa de Valores de Colombia

El Grupo Energía Bogotá (GEB) informó que el martes 20 de enero su acción presentó una de las jornadas más dinámicas de los últimos años en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), logrando negociarse 7.233.428 acciones por un valor superior a $23.000 millones.
Y es que, según explicó la empresa, dicho monto equivale a lo que normalmente se transa en alrededor de tres semanas, lo que convierte la sesión en un hecho atípico y particularmente relevante en el comportamiento bursátil del título del GEB.
Además, a pesar del elevado volumen negociado, la acción mostró gran estabilidad y cerró en $3.235, apenas $15 por debajo de su máximo histórico, lo que confirma la solidez y la confianza del mercado en la compañía.
En ese sentido, la GEB señaló que el comportamiento anterior “refleja el interés creciente de los inversionistas y la valoración positiva frente a nuestra estrategia empresarial, nuestras operaciones y nuestras perspectivas de crecimiento”.