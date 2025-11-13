Grupo Éxito continúa consolidando buenos resultados en lo que va del 2025. Al menos así lo evidencia su reporte financiero trimestral, en el que la operación en Colombia representó un peso importante.
De acuerdo con el reporte, el negocio en el territorio nacional aportó el 78,3 % de los ingresos consolidados del conglomerado. En ese sentido, el país lideró ese crecimiento con el foco estratégico puesto en el ahorro.
Durante el tercer trimestre, las ventas netas alcanzaron los $11,4 billones, con un crecimiento del 4,7 % respecto al mismo periodo del 2024. En cuanto al consolidado, estas totalizaron $3,9 billones, 4,3 % más que lo reportado hasta septiembre del año pasado.
Las cifras se vieron impulsadas por el desempeño del segmento de no-alimentos, que presentó un crecimiento del 9,1 %, y por la categoría de alimentos, que creció 2,5 %. Este también se vio apalancado por sus iniciativas de ahorro, la unificación de marcas y el apartado textil.
“En total ya se han reconvertido 40 almacenes hacia las marcas Éxito y Carulla, estos han tenido un crecimiento muy positivo en sus ventas del 6,8 por ciento, respecto de su marca origen. Por su parte, la estrategia comercial se vio fortalecida por las herramientas del ahorro”, destacó Carlos Calleja, gerente de Grupo Éxito Colombia.
Uruguay, por su parte, representó el 18,6 % de los ingresos consolidados de la compañía. La cifra se ubicó en $970.000 millones, con un crecimiento de 3,7 %, excluyendo efectos de tasa de cambio, y se vio influenciada por el rubro de alimentos (5,1 % +), el desempeño del formato Fresh Market (6,1 % +) y el comportamiento de las ventas omnicanal (4,2 % +).
Por su parte, en Argentina se resalta el desempeño del negocio inmobiliario, que creció 13,9 % en el tercer trimestre, excluyendo efecto cambiario, y el cual registró niveles de ocupación del 84,6 %. Su participación en los ingresos de la compañía representa 3,1 %.
Resultados generales de Grupo Éxito
De acuerdo con el reporte, en los primeros nueve meses del año, el conglomerado empresarial totalizó ingresos por $15,8 billones. Esta cifra representa un incremento de 1,6 % con relación al mismo periodo del 2024 ($15,5 billones).
La utilidad neta no se quedó atrás. Con corte a septiembre, el indicador alcanzó los $382.917 millones, con un margen neto del 2,4 % frente al año anterior; mientras que El ebitda se ubicó en el nivel de los $1,2 billones, 28,9% más que lo reportado en 2024 ($986.225 millones).
En términos trimestrales, los ingresos operacionales registrados en el tercer trimestre llegaron a los $5,2 billones, lo que se traduce en un crecimiento del 0,3% con relación al año pasado.
Por su parte, las utilidades y el ebitda alcanzaron los $142.905 millones y los $448.017 millones, respectivamente. En ambos casos, se reportó una variación positiva comparada con los resultados del periodo anual anterior.
De acuerdo con el grupo mayorista, estos resultados responden una mejora en el desempeño operativo, menores costos financieros y la contribución de los negocios del ecosistema. Eso sumado a un incremento en la participación de la firma en su operación en Uruguay.