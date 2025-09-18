Grupo Éxito y sus marcas anuncian el regreso de los Días de Precios Especiales; descuentos hasta del 70 %

Grupo Éxito anuncia la llegada de las promociones de los Días de Precios Especiales, que va desde el 19 de septiembre hasta el 16 de octubre de 2025, y que también estará disponible en Carulla, Surtimax, Super Inter y Surtimayorista.
Por el trabajo conjunto con más de 600 proveedores, Grupo Éxito ofrece una amplia gama de productos a precios asequibles, donde los colombianos podrán acceder a descuentos de hasta el 70 % en diversas categorías: mercado, aseo, carnes, frutas, verduras, televisores, electrodomésticos, celulares, tecnología, ropa, calzado y productos para el hogar.
Además, encontrarán descuentos del 70 % en la segunda unidad en productos de mercado, aseo personal y del hogar.
“Nos emociona que todas las marcas de Grupo Éxito estén presentes en los Días de Precios Especiales, y que se lleven estas promociones a todas nuestras tiendas. Queremos que los hogares colombianos encuentren un alivio real en su bolsillo, y que tengan acceso a productos de calidad a precios más bajos para realizar sus compras completas, hacer sus ajustes y adquirir esos productos aspiracionales que desean”, señaló Carlos Mario Giraldo, gerente general de Grupo Éxito
Y agregó que “estas promociones no solo son una oportunidad para alivianar el bolsillo de los colombianos, sino también para generar empleo: durante esta temporada y con el fin de fortalecer el servicio, creamos más de 1.000 empleos adicionales en todo el país”.
Más detalles de los Días de Precios Especiales
Este 19 de septiembre, día previo al fin de semana de Amor y Amistad, todos los almacenes de Grupo Éxito abrirán sus puertas a las 7:00 a.m. Además, los clientes podrán aprovechar desde hoy 18 de septiembre la preventa exclusiva a través de los canales digitales (exito.com, carulla.com, App Éxito y Carulla).
Adicionalmente, durante los Días de Precios Especiales, los clientes podrán pagar con Puntos Colombia, así tienen la posibilidad de redimir puntos acumulados y obtener descuentos en sus compras. También, al pagar con la Tarjeta Éxito, podrán acceder a precios aún más bajos.
Por otra parte, las estrategias de ahorro estarán activas para maximizar el beneficio a los clientes:
- Precio Insuperable: ofertas permanentes en productos exclusivos, ofreciendo los mejores precios del mercado relación precio-calidad.
- Días temáticos con descuentos especiales: martes de campo, 30 % de descuento en todas las frutas, verduras y flores; miércoles de carnes frescas, 20 % de descuento en cortes seleccionados de carnes de res, de cerdo, en todo el pollo y la pescadería; viernes de celebración, 25 % de descuento en vinos, espumosos y champagnes; sábado de parrilla, 20 % descuento en todas las cervezas importadas, artesanales y sin alcohol, y 15 % de descuento en carnes de res, cerdo, pollo y pescado fresco.
- ImPRECIOnantes: una selección de productos, gran parte de ellos de la canasta básica familiar, con precios bajos .
- Mi Descuento: por medio de la app Éxito y Carulla, los clientes reciben cupones de descuentos en productos de marcas del mercado, aseo, textil, electrodigital, etc.