Acción de Grupo Éxito podría ingresar al MSCI Colcap en diciembre; ETB saldría del índice

El índice MSCI Colcap, que agrupa a las acciones más relevantes de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), está próximo a tener su rebalanceo trimestral, que se daría el primero de diciembre y arrojaría un cambio importante en su composición.
La canasta preliminar de MSCI se publicaría en la segunda mitad de noviembre y traería novedades frente a ediciones anteriores, tras las modificaciones hechas meses atrás, para mejorar la forma en que los ETF siguen el índice.
De acuerdo con un informe de Credicorp Capital, esta será la primera revisión anual que se realice bajo el nuevo conjunto de reglas introducidas en la revisión de mayo de 2025, cuyo objetivo es modificar la metodología de selección de acciones para mejorar la replicabilidad del índice.
En concreto, los valores que no forman parte del universo de acciones elegibles “ya no serían seleccionados para cumplir con el número objetivo de 25 valores o 20 emisores en el índice, en la revisión anual del índice de noviembre, independientemente de su estatus actual en el índice”, dijo MSCI en mayo.
Acción del Éxito podría ingresar, según Credicorp Capital
Con los cambios mencionados, el MSCI Colcap puede incluir menos del número objetivo de 25 valores y 20 emisores después de la revisión anual del índice de noviembre, así como sumar menos de 23 valores y 18 emisores después de las revisiones trimestrales del índice.
En este sentido, según las cuentas de Credicorp Capital (y como señaló MSCI en su momento), la acción de la ETB podría salir del principal índice de la bvc. Dijo la firma que “la compañía no forma parte del universo accionario elegible debido a su baja capitalización bursátil ajustada por flotante y su débil capitalización total de mercado, a pesar de cumplir con ambos requisitos de liquidez”.
Teniendo en cuenta que no es necesario sumar nuevas acciones, para Credicorp Capital, Grupo Éxito podría ser agregado al índice, “ya que cumple los requisitos mínimos de capitalización de mercado total y ajustada por flotante para ser considerado dentro del universo elegible”.
Escenarios para el índice con y sin Éxito
Según las estimaciones de la firma, ETB debería salir del índice, dejando dos posibles escenarios. En el primero, se materializa la llegada de Grupo Éxito y, en el segundo, solamente se excluye a ETB sin nuevas adiciones.
“Es importante señalar que, tras el reciente aumento en la liquidez de Éxito en el mercado local y su inclusión en el índice Hcolsel, vemos su entrada al índice Colcap como más probable; no obstante, sigue existiendo un alto grado de incertidumbre”, resume la comisionista.
En el escenario en que ETB salga y Grupo Éxito ingrese en el índice, lo haría en el puesto 21 de 23 componentes, lo que representaría un flujo de entrada de US$9,99 millones. Los principales flujos de salida provendrían de la acción preferencial de Grupo Cibest, la acción ordinaria del mismo emisor, y la acción de ISA.
Ahora, en el caso de que solamente sea excluida la acción de la empresa de telecomunicaciones, el mayor flujo de salida correspondería a ETB, con -US$0,19 millones, según Credicorp Capital.
“Por el contrario, la mayoría de los flujos de entrada se concentrarían en acciones con una participación significativa en el índice, aunque serían menores debido al bajo peso de ETB”, añadió la comisionista.
—