Grupo Falabella anunció un plan de inversiones por US$900 millones para 2026, con el que busca fortalecer el crecimiento de sus ecosistemas físicos y digitales en los mercados en los que opera en Latinoamérica.
El monto representa un incremento cercano al 40 % frente a los US$650 millones considerados en el plan de inversiones anunciado para 2025.
De acuerdo con la compañía, la estrategia estará enfocada en tres ejes principales: la transformación de espacios físicos, el fortalecimiento tecnológico y la apertura de nuevas tiendas.
Del total de recursos anunciados, US$500 millones estarán destinados a la remodelación y ampliación de tiendas y malls, con el objetivo de potenciar la experiencia de los clientes.
Entretanto, US$265 millones se invertirán en el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del Grupo, con énfasis en plataformas digitales y el desarrollo de iniciativas basadas en inteligencia artificial.
Finalmente, US$113 millones se destinarán a la apertura de nuevas tiendas en la región. El plan contempla la apertura de 17 nuevas tiendas: cinco de Falabella Retail en Chile y Perú, siete de Tottus en Perú, y cinco de Sodimac en México y Chile.
“Este plan refleja el momento de crecimiento que atraviesa nuestro ecosistema omnicanal, tanto la experiencia física de nuestros clientes, como la experiencia digital. Estamos invirtiendo con disciplina y focalizados donde generamos mayor valor para nuestros más de 37 millones de clientes en la región”, señaló Alejandro González, CEO de Grupo Falabella.
Lineamientos de inversión por negocio
El Grupo detalló además los principales lineamientos de inversión por cada una de sus unidades. El plan considera nuevas aperturas, proyectos de expansión, procesos de transformación y desarrollos tecnológicos.
En este contexto, Mallplaza se enfocará en la expansión y evolución de sus centros urbanos, en línea con su estrategia recientemente anunciada, reforzando su posicionamiento como una plataforma clave en la región.
Banco Falabella, por su parte, concentrará sus inversiones en continuar fortaleciendo sus capacidades tecnológicas y en el desarrollo de nuevas funcionalidades.
En el caso de México, la entidad buscará ofrecer productos innovadores una vez concluido el proceso de transformación a Sociedad Financiera Popular (SOFIPO).
Sodimac continuará su crecimiento en México y Chile mediante nuevas aperturas y ampliaciones, al tiempo que avanzará en la transformación de las tiendas Maestro al formato Sodimac en Perú.
Según el Grupo, Falabella Retail también impulsará la apertura de tiendas en formato express en Perú y Chile, con foco en vestuario, reforzando su propuesta omnicanal y su estrategia multiespecialista.
Finalmente, Tottus abrirá siete nuevas tiendas, destacando su crecimiento en Perú con el formato Precio Uno, donde la compañía identifica un alto potencial, además de continuar mejorando la experiencia en sus puntos de venta.
Con este plan, Grupo Falabella busca consolidar su posición en la región, fortaleciendo su ecosistema omnicanal y avanzando en su estrategia de crecimiento sostenible.