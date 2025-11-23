Grupo Las Américas busca seguir creciendo a través de más hoteles de representación o propios

Las Américas Hotels Group, que cuenta con cinco hoteles de alto nivel en Colombia, hace alrededor de 11 años expandió su negocio a Panamá con su hotel Golden Tower, un establecimiento 5 estrellas, ubicado en una zona estratégica de Ciudad de Panamá.
En conversación con Valora Analitik, Carlos González, gerente de cuentas del segmento Mice y Tour and Travel del Hotel Las Américas Golden Tower, habló sobre los retos del sector, la alianza que tienen con Hoteles Decameron y la acogida que han tenido en el país siendo una cadena colombiana.
¿Cuál es el promedio de turistas que reciben anualmente?
No podría darle un número exacto de visitantes, pero en términos de habitaciones, se ocupan aproximadamente 6.000 a 7.000 habitaciones al mes. Obviamente, hay meses con cifras más altas y otros más bajas, pero ese es nuestro promedio mensual.
En promedio, ¿cuál es la ocupación mensual del hotel?
Nuestra ocupación promedio mensual oscila entre el 70 % y el 75 %.
¿En qué consiste la alianza que tienen actualmente con la cadena hotelera Decameron?
La alianza con Decameron se centra en ofrecer el paquete de ciudad y playa. Es muy atractivo para el turista, ya que promociona las dos cosas que vende Panamá en el extranjero: nuestra ciudad cosmopolita, con sus centros comerciales y el Canal de Panamá (que está en la ciudad), y el destino de playa, sol y mar.
La alianza permite al turista conocer ambas facetas. La ciudad, aunque muy bonita, se puede recorrer bien en 6 o 7 horas, o dividirse en dos días. Luego, pueden visitar las playas donde está Decameron, a unas dos horas de la ciudad. Es un paquete muy positivo que ha impactado favorablemente tanto a Decameron como a nosotros.
¿Cuáles son las instalaciones y servicios con las que cuenta el hotel Golden Tower?
En planta baja, es un concepto innovador con un restaurante que tiene seis estaciones de comida diferente (italiana, mexicana, panameña, asiática, etc.). Tenemos y también el restaurante Aurum, que es el principal, donde se sirve desayuno, almuerzo y cena.
Salones de eventos con capacidad de hasta 400 personas, dependiendo del montaje; gimnasio 24 horas; piscina techada y climatizada; spa con tres cabinas de masaje, sauna, baño a vapor y circuito hídrico; rooftop en el piso 28, con una vista espectacular de la ciudad, que también se utiliza como salón de eventos.
¿Cuántas habitaciones tiene el hotel y cuáles son sus tipos?
Tenemos 285 habitaciones, distribuidas en: Ejecutiva King (una cama) y Ejecutiva Doble (dos camas), que oscila entre los US$140 y US$160; Junior Suite, desde US$269; Garden Suite (entre US$500 y US$600) y la Presidencial (US$1.000 Y US$1.200).
¿Cuál es el perfil de los visitantes que se hospedan en el hotel?
Nuestra ubicación nos permite atender varios segmentos, abarcando tanto el corporativo como el vacacional; ejecutivos y familias, por nuestra ubicación privilegiada cerca al centro financiero y comercial de Ciudad de Panamá.
Tenemos cerca dos de los tres centros comerciales más importantes: Multiplaza y Megápolis, ideales para el shopping tour.
¿De qué país o región reciben la mayor cantidad de visitantes?
El país del que más recibimos visitantes es Colombia, ya que Las Américas es una cadena hotelera muy reconocida allí. Nuestro top cuatro de visitantes lo completan Ecuador, Perú y México.
¿Cuál es el cálculo de visitantes aproximado con el que esperan cerrar diciembre de 2025?
Nuestro promedio es de 6.000 a 7.000 habitaciones por mes. Diciembre suele ser un mes de alto turismo, así que esperamos, ojalá, alcanzar el doble de ese promedio, y ya estamos trabajando para aumentar el promedio general el próximo año.
¿Cuáles son las proyecciones o planes de expansión del grupo hotelero Las Américas para el 2026?
Para 2026, la idea como grupo es crecer, ya sea a través de más hoteles de representación o propios. Contamos con el sistema de representación de hoteles (en operación y comercial) y el objetivo es tener más hoteles, tanto fuera como dentro de Colombia.
¿Cómo evalúa el turismo en Panamá, tanto sus fortalezas como sus debilidades?
Como destino, Panamá sabe segmentar a los turistas, atendiendo tanto al turismo ejecutivo/corporativo, dado que tenemos más de 250 bancos y muchas transnacionales, como al vacacional, con muchos productos. Además, Panamá es un país pequeño pero hermoso, lo que permite al visitante hacer muchas cosas y conocer gran parte de la ciudad o del país en poco tiempo.
Anteriormente, una debilidad conocida era el servicio. Sin embargo, de unos diez años a esta parte, se ha trabajado mucho en mejorar ese aspecto. Tanto el gobierno como la empresa privada se han esforzado, y he notado en mis visitas internacionales que esa percepción negativa ha ido disminuyendo.
¿Cómo ha sido la acogida del hotel Las Américas en Panamá, considerando que la cadena es más conocida en Colombia?
El hotel abrió hace 11 años. Inicialmente, la cadena no era tan conocida en Panamá como lo es en Colombia. Sin embargo, el recibimiento del panameño fue muy bueno, gracias al excelente servicio y la ubicación. Incluso muchos nacionales vienen para despejarse.
¿Piensan abrir otro hotel Las Américas en Panamá en el futuro?
Por ahora no está dentro de los planes inmediatos de los dueños poner otro hotel con la marca Las Américas en la capital. Sin embargo, sí tienen la intención de expandirse en el país.