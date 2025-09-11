Grupo Sura, la acción más negociada en jornada bursátil colombiana

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 10 de septiembre de 2025 en 1.873,17 puntos registrando una variación positiva de 0,28 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 35,78 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.820 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.900 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $113.042 millones, mostrando una variación positiva de 32,70 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $85.182 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Sura ordinaria (variación del precio de – 1,83 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $18.918 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (variación del precio de + 1,37 %) que negoció $17.388 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Cibest preferencial (variación del precio de + 0,76 %) que transaron un monto de $14.805 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones Corferias (Corferias) que suben 9,55 %.
- En la segunda casilla, Grupo Nutresa (Nutresa) que avanzó 2,01 %.
- Finalmente, los títulos de Grupo Bolívar (Grubolivar) que se valorizaron 1,88 %.
Las acciones de Grupo Sura ordinaria (Gruposura) cayeron – 1,83 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap