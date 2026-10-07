Grupo Sura pone en marcha un programa de readquisición de acciones por hasta $500.000 millones

Grupo Sura inició formalmente la ejecución de su programa de readquisición de acciones por un valor máximo de hasta $500.000 millones luego de que la medida fuera aprobada por la Asamblea General de Accionistas y reglamentada por la Junta Directiva.
“La ejecución de este programa de readquisición de acciones es un paso más en nuestra estrategia por generar cada vez mayor valor y retorno a nuestros accionistas”, señalóRicardo Jaramillo, presidente de Grupo Sura.
El monto autorizado por la asamblea equivale aproximadamente al 2,5 % de la capitalización bursátil actual de la organización y tendrá un periodo de ejecución que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2028.
La holding reveló en un comunicado que la operación se llevará a cabo tanto con acciones ordinarias como con preferenciales.
De hecho, las primeras operaciones comenzaron a realizarse desde el pasado 5 de octubre a través de los sistemas transaccionales de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), en concordancia con los mecanismos y reglamentaciones estipulados para este tipo de transacciones.
Desde la administración se puntualizó que el programa no obliga a ejecutar la totalidad del presupuesto autorizado, por lo que el volumen de compras efectivas estará sujeto a las condiciones internas de la empresa y a la dinámica del mercado durante su periodo de vigencia.
También se detalló que la decisión responde a las herramientas corporativas disponibles para administrar el capital en función de las necesidades y perspectivas de generación de valor.
Grupo Sura señaló que el lanzamiento del programa se produce en una coyuntura favorable en el mercado de renta variable. Desde la ejecución de la escisión por absorción, la acción preferencial registra una valorización del 64 % y la acción ordinaria un avance del 51 %, superando ambas el comportamiento del índice de referencia COLCAP.
“Estamos en un buen momento de compañía, en el que una serie de hitos recientes nos confirman que vamos por la senda correcta: resultados financieros récords al cierre del primer semestre, aceleración en la reducción en nuestra deuda, máximos históricos en el precio de nuestras acciones, e inclusión de la acción ordinaria en el índice FTSE GEI”, destacó Jaramillo.
En el comunicado, Grupo Sura detalló que los pilares estratégicos que justifican esta iniciativa contemplan la optimización de recursos dentro de la estrategia financiera general, la reducción de la diferencia existente entre el precio bursátil de cotización y el valor fundamental de la compañía, el fomento de una mayor profundidad y liquidez en las transacciones diarias en el mercado accionario local y el fortalecimiento del retorno directo y de la participación proporcional para los inversionistas.