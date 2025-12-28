Guyana y Paraguay liderarían el crecimiento económico de América Latina en 2026, según la Cepal

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) actualizó sus proyecciones de crecimiento para 2025 y 2026 y confirmó que, aunque la región seguirá atrapada en una senda de bajo dinamismo, algunos países sobresaldrán por encima del promedio regional hacia 2026.
De acuerdo con el informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025, presentado por el secretario ejecutivo del organismo, José Manuel Salazar-Xirinachs, el crecimiento del PIB regional se ubicaría en 2,4% en 2025 y 2,3% en 2026.
De cumplirse estas previsiones, América Latina acumularía cuatro años consecutivos de crecimiento débil, con un promedio anual de apenas 2,3%.
La Cepal también sostiene que el consumo privado perderá fuerza en 2026, en un contexto marcado por un menor dinamismo de la demanda externa y un crecimiento más bajo del empleo.
Guyana, un caso atípico en la región
En el ranking de crecimiento para 2026, Guyana aparece como un caso completamente excepcional. La Cepal proyecta que su economía crecerá 24 %, impulsada por la expansión del sector petrolero, muy por encima de cualquier otro país de la región. Esta cifra contrasta con el promedio del Caribe (8,2 %) y, aún más, con el del Caribe sin Guyana, que apenas llegaría a 1,8 %.
Tras Guyana, Paraguay se perfila como la economía de mayor crecimiento en América del Sur para 2026, con una expansión estimada de 4,5 %. En el bloque centroamericano, varios países superarían con holgura el promedio regional: Honduras crecería 3,9 %, Costa Rica 3,9 %, Guatemala 3,8 %, Panamá 3,7 % y República Dominicana 3,6 %.
Por su parte, la economía colombiana crecería en 2025 un 2,6 % y para 2026 % se ubicaría en 2,7 %, es decir, por encima de la proyección de América del Sur (2,4 %).
La proyección para la inflación en la región
El organismo advierte que el crecimiento del empleo en la región perderá dinamismo en los próximos años, pasando de 2 % en 2024 a 1,5 % en 2025 y 1,3 % en 2026. En paralelo, la inflación regional se ubicaría en una mediana de 3 % en 2026, por encima del 2,4 % previsto para el cierre de 2025, aunque todavía dentro de los rangos objetivo de los bancos centrales y lejos de los picos registrados durante los choques inflacionarios de 2021 y 2022.
Los riegos internos y externos, según la Cepal
El organismo identifica un escenario de riesgos relevantes para 2026. En el plano externo, el desempeño económico dependerá del crecimiento del PIB mundial y del comercio internacional, de la orientación de la política monetaria en Estados Unidos y de eventuales cambios en su política económica y comercial, así como de la volatilidad en los mercados financieros y en los flujos de financiamiento externo, incluida la inversión extranjera directa y las remesas.
A nivel interno, pesan factores como la debilidad de los mercados laborales y su impacto sobre el consumo, la alta exposición a desastres naturales, la carga del servicio de la deuda y el ritmo de reducción de la inflación y de flexibilización monetaria, claves para la inversión y el gasto de los hogares.