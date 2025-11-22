Heel Colombia proyecta cerrar el año con un crecimiento del 20 %; revela nuevos productos para 2026

Heel Colombia, compañía farmacéutica de origen alemán con más de 30 años de presencia en el país, genera actualmente más de 250 empleos directos y proyecta un cierre de año con un crecimiento consolidado del 20 %, impulsado principalmente por la expansión de su portafolio y la cercanía con profesionales.
Cabe resaltar que la empresa alemana cuenta con dos divisiones: humana y veterinaria (Heel Vet).
Edgar Mohs, gerente de Heel Colombia, se refirió al crecimiento que han tenido en los últimos años, explicando que “no solo responde a nuestro compromiso con la ciencia, sino también a nuestra estrategia de cercanía con los profesionales de la salud. Visitamos más de 10.000 médicos y 5.000 farmacias cada mes, incluyendo las principales cadenas del país”.
Durante 2025, el portafolio de productos Heel mostró un comportamiento con un crecimiento general proyectado cercano al 20 %. Entre los productos más destacados están:
- Engystol, registró un aumento del 12 %
- Traumeel, creció por encima del 15 %
- Neurexan, mantuvo un desempeño del 15 %
Mientras que otras referencias tuvieron un crecimiento mayor, tales como:
- R-Corvacid – 45 %
- Lymphomyosot – 25 %
- Gastricumeel – 25 %
- Atopeel – 15 %
- Vertigoheel – 25 %
Inversiones, estrategias y nuevos lanzamientos de Heel
En los últimos cinco años, Heel ha invertido más de US$100 millones en talento, capacitación y educación médica.
Por otra parte, en 2025 Heel Colombia lanzó productos dentro de su línea de Medicina Biorreguladora de Sistemas (BrSM). Entre ellos se destacan:
- EnteroBalance, un simbiótico que combina probióticos y prebióticos con zinc y electrolitos, único en el mercado, con más de 10.000 millones de Lactobacillus rhamnosus GG, respaldado por evidencia científica internacional.
- FleexiBalance, un simbiótico con dos cepas probióticas, cúrcuma y minerales que favorecen la recuperación y fortalecimiento muscular.
- Centreel, enfocado en salud femenina y regulación hormonal, ya está siendo promovido entre más de 1.000 ginecólogos del país.
No obstante, actualmente la compañía tiene en curso tramites de aprobación ante el Invima de algunos probióticos que esperan que hagan parte de su portafolio en 2026.
Por último, Mohs mencionó que las mascotas se han vuelto un eje de gran importancia en las familias colombianas, por esto la división veterinaria de Heel continúa creciendo por encima del 30 % anual, promoviendo terapias efectivas para animales de compañía y grandes especies. Adicional, cada mes realizan más de 2.300 visitas a veterinarios en todo el país.