Nietos tendrán facilidad para heredar una pensión en Colombia: Esto deben hacer ante el fondo

Por cuenta de una nueva decisión de la Corte Constitucional, algunos familiares, sobre todo nietos y otros beneficiarios, podrán acceder más fácilmente a heredar una pensión en Colombia.
La decisión se dio luego de que se resolviera una tutela que pedía a uno de los fondos privados del país no impedir que el nieto de una mujer accediera a la mesada.
Lo anterior argumentando que para heredar una pensión en Colombia, siendo nieto, debió presentarse el documento legal que aclaraba que el beneficiario estaba a cargo de la titular de la cuenta de jubilación.
Dejó en claro el alto tribunal que los fondos pueden solicitar documentos para la inclusión en nómina y el pago por heredar una mesada de jubilaciones, exigencias estas que demuestren que los titulares fallecidos eran “guardadores del o los adolescentes”.
Sin embargo, dijo la Corte, no puede usarse para impedir el estudio de fondo de las solicitudes “ni convertirse en cargas excesivas que desconozcan el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes”.
De otro lado, llamó a tener en cuenta que este tipo de reconocimientos se pueden soportar mediante otros mecanismos o procesos ante entidades públicas.
Dijo la Corte que, para este caso, “el fondo no tuvo en cuenta que ya estaba en curso el proceso de designación de guarda ante el juez de familia y que el ICBF había adoptado una medida de ubicación del adolescente en el hogar de su abuela”.
Estas personas pueden heredar una pensión en Colombia
- Hijos menores de 18 años
- Hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitadas para trabajar por razón de sus estudios y también con dependencia económica
- Aquellos hijos que también dependan del fallecido y acrediten debidamente su condición de estudiantes
- Hijos mientras subsistan las condiciones de invalidez
- Hermanos inválidos si dependían económicamente del titular del ahorro
Finalmente, llamó la atención la Corte Constitucional, en estos casos basta con demostrar que los progenitores han fallecido o no pueden ejercer la patria potestad.
Al tiempo que se deje en claro que el cuidado del niño, niña o adolescente está a cargo de un familiar, incluyendo a aquellos que están dentro del cuarto grado de consanguinidad.
Basta entonces, agregó la Corte, para heredar una pensión en Colombia que se compruebe que el familiar “ejerce actos concretos de cuidado y que los derechos fundamentales del menor de edad se encuentran en riesgo”.