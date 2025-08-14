Finanzas personales

Sin esta condición clave, una pareja no puede heredar una pensión en Colombia

La normativa nacional dispone de requisitos muy importantes para que una pareja pueda heredar una pensión en Colombia de su cónyuge.

Por: -
Heredar una pensión en Colombia
Imagen: Prensa de la Alcaldía de Villavicencio

Heredar una pensión en Colombia de un cónyuge depende de una serie de condicionales clave que deberán revisar los fondos respectivos (privados o Colpensiones) para poder aprobar la solicitud.

De acuerdo con la normativa local, estas condiciones se imponen para, entre otros, hacer cumplir los derechos laborales y de jubilación de los titulares de la cuenta de ahorro.

heredar una pensión en Colombia
La reforma pensional fua aprobada por el Congreso. Imagen: Tomada cuenta oficial en X de la Alcaldía de Bucaramanga

Este tipo de exigencias se mantienen incluso dentro de lo aprobado por la reforma pensional, sobre el proceso para heredar una pensión en Colombia, incluyendo los otros beneficiarios de la pensión por sustitución, incluyendo la documentación obligatoria.

Según la normativa local, el tiempo mínimo de convivencia requerido para poder heredar una pensión en Colombia es de cinco años continuos, antes del fallecimiento del jubilado o el titular de la cuenta de ahorro.

heredar una pensión en Colombia
Colpensiones y los trámites que se pueden hacer en su portal web. Foto: Valora Analitik

Condiciones infaltables para heredar una pensión en Colombia

  1. Convivencia continua: La ley establece que la convivencia debe ser ininterrumpida y se debe demostrar el beneficiario que la unión marital de hecho existía al momento de la muerte
  1. Ausencia de matrimonio: No se debe haber contraído matrimonio con otra persona
  2. Sustento económico: En el caso de los afiliados que fallecen por causas naturales, también se exige la convivencia de cinco años. Hay casos en los que si la muerte fue por un accidente este requisito podría no aplica

Los documentos para demostrar la convivencia y heredar la pensión

  • Registro de la unión marital de hecho notariado
  • Declaraciones extrajuicio de vecinos, amigos o familiares
  • Extractos bancarios o facturas de servicios públicos a nombre de ambos
  • Bienes adquiridos en común
heredar una pensión en Colombia
Cotizar a pensión en Colombia en 2025. Imagen: tomada cuenta en X de Prosperidad Social

Recomendado: Haga cuentas: con este salario y este requisito clave tiene derecho a una mesada de pensión extra

Finalmente, es importante recordar que familiares en primer grado, incluidos padres, hermanos o hijos, pueden heredar una pensión en Colombia, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de cada uno de los requisitos.

pensionados en Colombia
