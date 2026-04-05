Herencias ya no van a las familias: la nueva tendencia que están utilizando las personas para beneficiar a poblaciones

En Colombia y en todo el mundo se está presentando una tendencia. Las personas están optando por dejar parte de su testamento a nombre de Médicos Sin Fronteras (MSF), con el fin de ayudar a poblaciones que no cuentan con atención médica de calidad.
Lo anterior está respaldado por el informe The Legacy Giving Report, publicado por Smee & Ford y Legacy Futures, según el cual los ingresos por legados en el Reino Unido crecieron un 9 % en 2024, alcanzando cerca de US$5.700 millones.
El estudio también señala que este tipo de donaciones ya representa, en promedio, el 30 % de los ingresos por recaudación de fondos de las 1.000 ONG más grandes del mundo.
Informes globales como el International Fundraising Leadership (IFL) y el de Smee & Ford coinciden en que la atención en salud sigue siendo la causa principal por la cual las personas deciden dejar su herencia o parte de ella, representando entre el 35 % y el 40 % del total de legados en el mundo. A estas causas les siguen otras como bienestar animal, protección del medio ambiente, asistencia social y educación.
En el mundo, los países con mayores donaciones a través de legados solidarios son: Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Australia. Mientras que en América Latina, Uruguay lidera la lista de países, seguido de Brasil, Colombia y Argentina.
Destacado: Bancolombia tendrá nuevo cambio en cajeros: Usuarios tendrán beneficio en retiro de plata
En estos países, el crecimiento en los últimos cuatro años ha sido significativamente superior al promedio global, evidenciando un acelerado desarrollo de esta forma de donación en la región.
En Médicos Sin Fronteras (MSF), organización presente en Colombia desde 1985 y con proyectos actuales en Catatumbo y atención en diversas regiones del país, los testamentos solidarios constituyen una importante tradición de colaboración, representando casi el 17 % de los ingresos de la organización a nivel internacional.
Estas donaciones, además de ayudar a sostener financieramente a la organización, también son cruciales para mantener la independencia financiera y así llegar a las poblaciones más afectadas.
De acuerdo con Nancy Guerrero Castillo, directora de MSF Latinoamérica, “cuando una persona decide convertir su testamento en un testamento solidario incluyendo a Médicos Sin Fronteras, en un futuro no solo seguirá apoyando a sus seres queridos, sino que también hará que la ayuda médica de emergencia siga llegando a quienes más la necesitan”.