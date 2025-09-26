Hilton lanza importantes descuentos en varios de sus hoteles en Colombia

Viajar se ha convertido en una de las principales prioridades de los consumidores a nivel global. Según el Estudio de Tendencias 2025 de la cadena Hilton, un 32 % de las personas ya ha reservado un viaje para este año y tres de cada cuatro crean un presupuesto específico para sus vacaciones.
Además, el informe indica que un 67 % prioriza ese presupuesto por encima de otros ahorros y un 55 % afirma que no quiere pensar en cuánto dinero gasta mientras viaja. Estos datos muestran cómo los viajeros buscan experiencias memorables, pero también valoran la planificación, la flexibilidad y la claridad en los costos.
En este panorama, Hilton lanzó este mes su Hilton Sale en Colombia, una oportunidad para quienes planifican sus viajes con antelación y desean acceder a precios preferenciales, aterrizando en destinos como en Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.
La promoción
Aplica en Hilton Bogotá, Hilton Bogotá Corferias, Hilton Cartagena, Hilton Santa Marta, Hilton Garden Inn Santa Marta y Hilton Garden Inn Barranquilla.
El beneficio consiste en que se ofrece un 20 % de descuento para miembros Hilton Honors y 15 % para no miembros, válido para reservas hechas del 19 al 29 de septiembre de 2025 con estadías entre el 26 de septiembre de 2025 y el 6 de abril de 2026, siempre que se reserve con al menos 7 días de anticipación, por un mínimo de 2 noches, y se permita cancelación hasta 21 días antes de la llegada.