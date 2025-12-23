Hitachi Energy estableció alianza para impulsar proveedor líder de servicios energéticos en América del Norte

Hitachi Energy anunció una alianza estratégica con Blackstone Energy Transition Partners (Blackstone) para expandir y fortalecer su negocio de servicios.
El objetivo, según la compañía, es apoyar a clientes en toda América del Norte en el mantenimiento de la confiabilidad y seguridad de la infraestructura eléctrica.
A detalle, como parte del acuerdo, Hitachi Energy adquirirá una participación en Shermco, proveedor líder de servicios integrales de mantenimiento, reparación, pruebas, puesta en marcha y diseño en Estados Unidos y Canadá, recientemente incorporado al portafolio de fondos de capital privado afiliados a Blackstone.
En ese sentido, la alianza reúne a tres actores clave del sector: Hitachi Energy, referente mundial en electrificación; Blackstone, el mayor gestor de activos alternativos del mundo; y Shermco, destacado proveedor de servicios eléctricos en Norteamérica.
Con esta unión, las compañías buscarán ampliar capacidades y oferta de servicios para entregar apoyo integral durante todo el ciclo de vida de infraestructuras energéticas críticas, desde la generación y transmisión eléctrica hasta centros de datos y procesos de electrificación industrial.
Phil Petrocelli, director ejecutivo de Shermco, destacó la llegada de Hitachi Energy como nuevo socio estratégico junto a Blackstone. “Esta inversión demuestra nuestro compromiso con satisfacer las necesidades energéticas esenciales de nuestros clientes y refuerza nuestra reputación en materia de seguridad y excelencia. Con este respaldo y los recursos adicionales, esperamos ampliar nuestra presencia y capacidades para seguir acelerando nuestro crecimiento conjunto”.
Por su parte, David Foley, director global de Blackstone Energy Transition Partners, comentó que “Hitachi Energy es líder mundial en tecnología y energía, con una amplia experiencia digital y operativa. Estamos muy contentos de asociarnos para apoyar el crecimiento de Shermco junto con Phil Petrocelli y su excepcional equipo directivo”.
En la misma línea, JP Munfa y Darius Sepassi, directores generales senior de Blackstone señalaron que “la inversión de Hitachi Energy en Shermco une a un líder mundial en electrificación con uno de los principales proveedores norteamericanos de servicios para equipos eléctricos de misión crítica. Estamos encantados de trabajar juntos para impulsar la próxima fase de crecimiento de Shermco en un contexto de rápida electrificación y creciente demanda energética”.
Otras inversiones de Hitachi Energy
De manera paralela, Hitachi Energy está invirtiendo más de US$1.000 millones en la expansión global de su negocio de servicios.
Este plan incluye el desarrollo de soluciones digitales como Hmax Energy y el aumento de su fuerza laboral, con la incorporación, capacitación y certificación de más de 5.000 nuevos especialistas en servicios en todo el mundo.
A nivel internacional, las redes eléctricas están envejeciendo y una parte importante de la fuerza laboral experimentada se encuentra próxima a la jubilación, un escenario que plantea desafíos relevantes. A medida que la electrificación avanza en sectores industriales, transporte e infraestructura digital, los servicios se vuelven esenciales para la modernización de la red.
En Estados Unidos, más del 70 % de las líneas de transmisión tienen varias décadas de funcionamiento y se acercan —o ya han superado— su vida útil prevista, lo que incrementa el riesgo de interrupciones, vulnerabilidades cibernéticas y reparaciones de emergencia de alto costo. En este contexto, los servicios especializados son fundamentales para que centros de datos, empresas de servicios públicos e industrias mantengan, modernicen y optimicen su infraestructura, reforzando la fiabilidad, seguridad, flexibilidad y sostenibilidad de sus sistemas energéticos.