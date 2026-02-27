Hitachi Energy fue nombrada líder global en gestión del rendimiento de activos para empresas de servicios públicos

Hitachi Energy ha sido reconocida como líder en el informe IDC MarketScape: Evaluación de Proveedores de Gestión del Desempeño de Activos (APM) para el sector de energía y empresas de servicios públicos a nivel mundial 2025–2026.
“A medida que las empresas de servicios públicos se enfrentan a los retos que plantean el deterioro de los activos, la integración de energías limpias y la modernización de la red, las soluciones de Gestión del Desempeño de Activos (por sus siglas en inglés, APM) se han vuelto esenciales para lograr la resiliencia operativa, reducir costos y obtener resultados sostenibles en todas sus organizaciones”, menciona el IDC MarketScape.
Por su parte, John Villali, director senior de investigación de IDC Energy Insights afirmó: “Un enfoque modernizado y basado en datos para la APM es ahora una necesidad estratégica para las empresas de servicios públicos”.
Al tiempo, agregó que “las soluciones APM sofisticadas se han convertido en un pilar fundamental para las estrategias digitales y de transición energética de las empresas de servicios públicos. Con su trayectoria en el sector, su solución APM basada en inteligencia artificial (IA) y su base global de clientes, Hitachi Energy se encuentra en una posición idónea para guiar y apoyar a las empresas de servicios públicos de todo el mundo en este importante ámbito que se encuentra en constante evolución”.
Según IDC MarketScape: “Hitachi Energy cuenta con una amplia experiencia en el sector de los servicios públicos, especialmente en los subsegmentos de transmisión y distribución. Su oferta de APM proporciona más de 175 modelos preconfigurados que abarcan transformadores, interruptores y activos de subestaciones”.
Además, el informe señala: “Hitachi Energy puede proporcionar un conjunto totalmente integrado de APM + gestión de activos empresariales (por sus siglas en inglés, EAM) + gestión de servicios de campo (por sus siglas en inglés, FSM), lo que permite implementar una estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos basada en datos, que respalda el cumplimiento regulatorio del sector de los servicios públicos en todo el mundo”.
Mientras que Andy Howell, director global del grupo de productos de software empresarial de Hitachi Energy explicó que la compañía “cuenta con la mayor base instalada del mundo en empresas de transmisión y distribución eléctrica. Estas mismas empresas de servicios públicos están adoptando ahora nuestras soluciones de software integradas. En última instancia, el reconocimiento de IDC refleja lo más importante: el éxito de nuestros clientes”.
Hitachi Energy APM ha sido diseñada específicamente para el sector de servicios públicos, integrando en un solo paquete el estado, confiabilidad y optimización de los activos. Cuando se integra con los sistemas de gestión de activos empresariales y de gestión del trabajo, permite establecer un ciclo cerrado de flujos de trabajo a lo largo del ciclo de vida de los activos.
Respaldado por más de un siglo de experiencia en la construcción y el mantenimiento de infraestructuras críticas de transmisión y distribución de electricidad en todo el mundo, incluida una biblioteca de más de 175 modelos preconstruidos para activos de red, Hitachi Energy APM permite a las empresas de servicios públicos priorizar el mantenimiento adecuado, reducir el riesgo de fallos y optimizar las inversiones de capital y los gastos operativos, al tiempo que se cumplen las expectativas regulatorias.
Mediante el uso de análisis basados en IA y un contexto consciente de la red, APM combina datos operativos e históricos para fortalecer la confiabilidad, seguridad y rendimiento de los costes en la transmisión y la distribución.
Hitachi Energy APM forma parte del conjunto de soluciones Asset & Work Management, que da soporte a la cartera de servicios digitales HMAX Energy de Hitachi. HMAX by Hitachi es un conjunto de soluciones de última generación que aporta el poder de la IA a las infraestructuras sociales.
Para leer el extracto de IDC MarketScape, puede hacer clic en el enlace.