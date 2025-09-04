Honda lanzó al mercado nueva moto: estilo deportivo, potente, dinámica, buen cilindraje y un precio cómodo

El mercado de las motocicletas en Colombia mantiene un comportamiento dinámico en 2025, con un crecimiento sostenido que refleja la preferencia de los consumidores por este medio de transporte. De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), en los primeros seis meses del año se registraron más de 500.000 motocicletas nuevas en el país, lo que representa un incremento del 32,4 % frente al mismo periodo del año anterior.
Este aumento en las matrículas está impulsado por varios factores. Por un lado, la motocicleta se consolida como una opción de movilidad práctica y económica frente a la congestión vehicular y los altos costos de transporte. Por otro, las marcas han fortalecido su oferta, presentando modelos que integran diseño, comodidad y tecnología, con el objetivo de responder a las expectativas de quienes buscan adquirir su primer vehículo de dos ruedas o renovar el que ya poseen.
En este contexto, Honda lanzó recientemente un modelo que busca captar a los usuarios que inician su experiencia en el mundo de las motocicletas. Se trata de la Honda CB 125F STD 2026, una propuesta que combina un diseño deportivo con características técnicas que priorizan la seguridad, la eficiencia y la facilidad de conducción.
El modelo incorpora un tanque robusto con aletas integradas que contribuyen a mejorar la aerodinámica. A esto se suma un sillín deportivo de acabado premium con doble costura, pensado para ofrecer mayor comodidad al conductor en trayectos cortos y prolongados. La atención a los detalles también se refleja en los acabados tipo carbono, que refuerzan su estilo deportivo.
¿Cómo es la nueva Honda CB 125F STD 2026?
En cuanto a tecnología, la Honda CB 125F STD 2026 está equipada con un tablero que entrega información completa al piloto, incluyendo revoluciones por minuto (RPM), nivel de combustible, indicador de marchas y otros datos de interés para la conducción.
Uno de los aspectos destacados del modelo es el sistema de frenos CBS, que integra componentes mecánicos e hidráulicos para optimizar la seguridad. Este mecanismo distribuye parte de la fuerza de frenado hacia la rueda delantera al accionar el freno trasero, lo que se traduce en un mejor control y una reducción en la distancia de frenado.
En términos de desempeño, la motocicleta cuenta con un motor de 124,7 cc, cuatro tiempos, OHC, refrigerado por aire. Su potencia alcanza los 8,41 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones por minuto y se complementa con una transmisión mecánica que facilita la operación. Estas características la convierten en una alternativa accesible y confiable para quienes buscan una moto ágil y versátil en entornos urbanos.
La nueva Honda CB 125F STD 2026 está disponible en concesionarios de la marca en Colombia a un precio de $6.990.000. El fabricante ofrece además una variedad de colores para que los usuarios puedan elegir la opción que mejor se adapte a sus preferencias.