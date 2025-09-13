Trabajadores en Colombia: Este es el máximo de horas extra permitidas a la semana

La nueva norma que regula el trabajo en Colombia aclara también cuáles son las condiciones más importantes a tener en cuenta para aquellos empleados que cumplen con horas extra.
Varios determinantes condicionan este, que es uno de los componentes más importantes sobre las nuevas regulaciones del mercado laboral.
Según el gobierno Petro, las nuevas disposiciones sobre las horas extra permitidas para trabajar en Colombia protegen también los derechos salariales de los empleados.
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, estas disposiciones, que ya aplican en el país, están siendo revisadas por inspectores que han sido contratado directamente por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Con esto de base, dice la reforma, el límite máximo para trabajar horas extra en Colombia no podrá ser superior a 12 horas semanales.
¿Cómo se pagan las horas extra en Colombia?
A lo anterior hay que sumarle el hecho que la jornada laboral quedó en un máximo de 44 desde el pasado 15 de julio de este año. El recorte se volverá a dar, para quedar en 42 horas, desde julio del 2026.
Uno de los puntos clave se centra en que estos cambios no aplican “al sector de seguridad, de conformidad con la Ley 1920 de 2018 y sus decretos reglamentarios, y al sector salud, conforme a la normatividad vigente”, agrega el documento.
De acuerdo con la nueva ley, el pago por el trabajo que se hace en un día de descanso obligatorio se remunera con un recargo del 100 % sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas y los días de fiesta se remuneran con un recargo del setenta y 75 %.
Recomendado: ¿Qué le deben informar si lo quieren sancionar con el salario en Colombia?
Mientras que, para 2025, el pago de las horas extra depende del tipo de hora y el salario base del trabajador. Con esto de base, la hora extra diurna se paga con un recargo del 25 % sobre el valor de la hora ordinaria. Las horas extras nocturnas se pagan con un 75 % de recargo y las diurnas dominicales o festivas con un 105 %.